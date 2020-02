Krajský přebor stolních tenistů první třídy měl na programu patnácté a šestnácté kolo. Oba celky KST Jirkov B a C hrály doma ale ze čtyř utkání dokázali vyhrát jen jedno.

Na snímku jsou při čtyřhře hráči KST Jirkov C. Zleva Petr Veselý a Milan Šimonek. | Foto: Deník/Jaroslav Průša

Do Jirkova přijel vedoucí tým průběžného pořadí Litoměřice C a první tým Krásného Března. Oba jirkovské týmy jsou bezprostředně ohroženy sestupem a tak by se hodilo vítězství. S ohledem na kvality soupeřů to však nebylo pravděpodobné. V podstatě se tak naplnily papírové předpoklady. Jirkovské béčko podlehlo Litoměřicím, ale dokázalo zdolat Krásné Březno. Třetí tým Jirkova však ani na jednoho svého soupeře nestačil. Hrozba sestupu je tak v obou případech velmi aktuální. Další zápasy budou hrát jirkovští v Lenešicích a Žatci. Do konce soutěže zbývá šest kol a tak, pokud se chtějí jirkovští v Krajském přeboru zachránit, budou muset vozit body z heren soupeřů.