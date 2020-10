Naopak tým KST Jirkov obě svá utkání prohrál.

TTC Litvínov A – Baník Březenecká A 5:10

Body Baníku: Malý Michal 4,5 b. Hofmann Martin ml. 1,5 b. Kubelka Jan 2 b. Držálek Jan 2 b.

SKST Baník Most B – Baník Březenecká A 4:10

Body Baníku: Malý Michal 3 b. Hofmann Martin ml. 2 b. Kubelka Jan 3,5 b. Držálek Jan 1 b.

SKST Baník Most B – KST Jirkov A 10:3

Body Jirkova: Feifrlík Marcel 2 b. Krejčí Ladislav 1 b. Veselý Petr 0 b. Hrnčál Miroslav 0 b.

TTC Litvínov A – KST Jirkov A 10:5

Body Jirkova: Feifrlík Marcel 2 b. Krejčí Ladislav 1 b. Hrnčál Miroslav 2 b. Veselý Petr 0 b.

Tabulka Divize

Poř. Tým Záp. Skóre B.

1. Baník Březenecká A 4 40:18 16

2. SKST Děčín B 4 38:19 13

3. SKP Sever Ústí n. L. A 4 37:26 13

4. KST Apollo Ústí n. L. A 4 35:34 11

5. SKST Baník Most B 3 24:14 9

6. SKST Teplice A 2 20:13 8

7. KST Jirkov A 4 27:31 8

8. TTC Litvínov A 3 16:25 6

9. TTC Litoměřice C 4 14:40 4

10. TJ Sokol Filipov A 2 16:19 3

11. SKST Baník Most C 2 15:19 3

12. TJ Sever Žatec A 2 9:20 2

13. Lenešice – Dobr. A 2 7:20 2