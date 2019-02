Ústecký kraj /ANKETA/ - Regionální Deník představuje nejnovější projekt, s kterým přichází krajská organizace České unie sportu v Ústeckém kraji. Ve spolupráci s Deníkem se bude každý měsíc vyhlašovat nejlepší sportovec Ústeckého kraje. Cílem je větší provázanost sportu a jednotlivých měst.

Děčínský basketbalista Lamb Autrey | Foto: BK Armex Děčín

Poprvé se projekt představil v Lounech, kde pilotní díl vyhrála plavkyně Lucie Svěcená ze Žatce. Nyní přinášíme nominaci ze sedmi okresů kraje za měsíc leden. Hlasovat mohou i čtenáři - pouze prostřednictvím webu, a to nejpozději do 7. února do 14 hodin.

Vítěz vzejde z hlasů čtenářů, sportovních redaktorů Deníku, okresních zástupců ČUS, sportovní komise Ústeckého kraje a ředitele Českého rozhlasu Sever.

Nominovaní sportovci za leden:

Lamb Autrey (basketbal, BK Armex Děčín)

V lednu sehráli basketbalisté Děčína hned šest zápasů, ve čtyřech byl jejich nejlepším střelcem americký křídelník Lamb Autrey. Na palubovce Nymburka dal 21 bodů, ten samý počet bodů nasázel za druhý poločas Svitavám v rámci čtvrtfinále Českého poháru.

Martin Kadlec (hokej, HC Stadion Litoměřice)

Hokejista, který svojí produktivitou v lednu táhl litoměřický Stadion. V deseti zápasech si připsal 7 branek a 9 asistencí a výraznou měrou se podepsal na bilanci sedmi výher z deseti litoměřických utkání.

Jakub Kolstrunk (florbal, Florbal Ústí)

21 letý útočník si v pěti zápasech v 1. lize mužů připsal 6 branek a 9 asistencí. Dechberoucí byl především jeho výkon proti Petrovicím, kde byl u 9 branek svého týmu z deseti. Na střídavé starty naskakuje také v superligových Bohemians, kde však v lednu odehrál jedno utkání, ve kterém nebodoval.

Michal Kousek (hokej, HC Slovan Louny)

Hokejistům Loun se daří, vyhráli základní část krajského přeboru. Kanadské bodování soutěže vede muž, který pálí i nahrává. Jeho bilance? 19 zápasů, 17 gólů a 31 asistencí!

Sára Kovářová (házená, DHK Baník Most)

Jednoznačná tahounka mosteckého celku, která dostala hodně prostoru i při svém premiérovém vystoupení na evropském šampionátu. V lednu se Kovářová svými góly, které jí vynesly druhé místo mezi kanonýrkami MOL Ligy, postarala o vítěznou sérii Mostu ve Zlíně, Písku, Prešově a doma se Šalou.

Vladimír Růžička (hokej, Piráti Chomutov)

Devětadvacetiletý útočník je aktuálně nejproduktivnějším hráčem Pirátů Chomutov. Na svém kontě má v letošní sezoně 38 odehraných utkání ve kterých vstřelil 13 gólů a k tomu přidal 16 asistencí. Celkem získal 29 bodů. V současné době se jedná jednoznačně o tahouna celého týmu.

Patrik Žitný (fotbal, FK Teplice)

V přípravném období to ofenzivnímu záložníkovi Teplic pálilo, například Táborsku dal čtyři góly.