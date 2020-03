Fotbalové jaro už je za dveřmi a fanoušci nejpopulárnějšího sportu u nás se už nemohou dočkat. Vedení divizního Chomutova má ale velké starosti. Jak se před startem jarní části Divize B vyrovnat s velkou marodkou.

K prvnímu utkání jarní části Divize B zřejmě nenastoupí pro zranění kapitán FC Chomutov Patrik Gedeon. | Foto: Deník/Archiv

Chomutov je po podzimu v tabulce na slibném čtvrtém místě. Na první Český Brod sice ztrácí jedenáct bodů, což se může zdát na první pohled hodně. Smazat takovou ztrátu však není nemožné. Během přípravy se Chomutovu příliš nedařilo. Některé zápasy prohrál zcela jasně, ale je třeba objektivně vidět, že tým testoval řadu hráčů a nikdy nenastoupil v nejsilnější sestavě. Do druhé části vstoupí tým Chomutova s několika změnami na soupisce. Do týmu se vrací z Brozan útočník Filip Turek, který je hráčem Ústí. V týmu by měl nastupovat na postu defenzivního záložníka čtyřiadvacetiletý Američan Bizmark Agyeman původem z Ghany, který přichází z Dánska, kde působil v týmu Kjellerup IF. další defenzivní posilou do zálohy je Radek Jelínek, zdejší odchovanec, který bude hostovat z Teplic.