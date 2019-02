Chomutov – Doma vládli, ale na cizích palubovkách body nesbírali! Chomutovští florbalisté v šesti venkovních utkáních získali jediný bod, vše se ale změnilo v posledních dvou zápasech. Nejdříve borci Florbalu Chomutov otočili téměř ztracený zápas v Liberci, vyhráli v prodloužení a ve 13. kole zvítězili za tři body v Čelákovicích.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Roman Dušek

Nakopl je obrat v Liberci! Po první třetině vedli domácí 6:2 a někteří by řekli, že je to už ztracený boj. Zbylé dvě periody vyhráli ale hosté 3:1 a zápas za stavu 8:8 šel do prodloužení. A nastavení netrvalo ani minutu, po 51 sekundách rozhodl o plusovém bodu pro Chomutov Ondřej Bejček.

„Důležitá výhra, jsme rádi za dva body. Věřím, že se naše bilance z venkovních utkání bude jen zlepšovat," řekl po utkání trenér Martin Bocian.

A zlepšení na soupeřových hřištích potvrdili chomutovští florbalisté hned v následujícím kole v souboji s Orkou Čelákovice. V duelu hraném „na gumě" v pražských Čakovicích se zaskvěl Marek Chocholoušek, který vstřelil všechny čtyři góly Florbalu. Čelákovice se prosadili pouze jednou, kdy vyrovnávali v sedmnácté minutě Petrem Němečkem.

„Zodpovědným stylem hry a skvělým výkonem gólmana jsme dokázali vybojovat důležité tři body z venkovního utkání," řekl o utkání Michal Šnábl.

Florbal Chomutov je v tabulce Národní ligy Západ na šestém místě, jenom jeden bod ztrácí na páté České Budějovice. Teď mají chomutovští hráči vánoční volno, v utkání se představí až 9. ledna 2016 na domácí palubovce v souboji s týmem TJ Turnov.

FBC PANTHERS LIBEREC – Florbal Chomutov 8:9 PP (6:2, 1:3, 1:3 – 0:1)

Branky: 4. Ježek, 7. Lukáš, 8. Šír, 12. Ježek, 16. Jágr, 18. Ježek, 26. Jágr, 48. Munzar – 7. Trávníček, 8. Andrle, 23. Kopp, 23. Trávníček, 32. Šarša, 47. Andrle, 53. Krajník, 57. Jäschke, 61. Bejček. Vyloučení: 2:2. Diváci: 42. Střely na branku: 31:41.

ASK TEMPISH Orka Čelákovice – Florbal Chomutov 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Branky: 17. Němeček – 16., 29., 30. a 51. Chocholoušek. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 25. Střely na branku: 16:20.

Národní liga Západ:

1. FB Hurrican Karlovy Vary 13 / 33

2. TJ Turnov 13 / 29

3. T.B.C. Králův Dvůr 13 / 27

4. FBC Plzeň 13 / 24

5. FBC Štíři Č. Budějovice 13 / 21

6. Florbal Chomutov 13 / 20

7. TJ Sokol Mukařov 13 / 17

8. FBC DDM Kati Kadaň A 13 / 14

9. TJ Sokol Jaroměř 13 / 13

10. FBC PANTHERS LIBEREC 13 / 13

11. FbC Strakonice P.A. 13 / 12

12. ASK TEMPISH Orka Čelákovice 13 / 11