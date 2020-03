Regionální Deník přináší další díl projektu krajské organizace České unie sportu v Ústeckém kraji. Ve spolupráci s Deníkem každý měsíc vyhlašuje nejlepší sportovkyni či sportovce Ústeckého kraje. Cílem je prohloubit provázanost sportu a jednotlivých měst.

Nyní přinášíme nominaci ze sedmi okresů kraje za měsíc únor. Hlasovat mohou i čtenáři - pouze prostřednictvím webu, a to nejpozději do soboty 7. března do pravého poledne.

Kromě čtenářských hlasů rozhodnou o vítězi sportovní redaktoři Deníku, zástupci okresních sdružení České unie sportu, která anketu pořádá, dále předseda a místopředseda Sportovní komise a starostové a primátoři měst.

Nominovaní za únor:

HC Děčín (hokej)

Druholigoví hokejisté prožili výborný únor. Ze sedmi zápasů vyhráli hned šest a posbírali 17 bodů. Díky tomu si pojistili play-off, navíc velmi pravděpodobně budou začínat doma.

Baník Chomutov U17 (futsal)

Juniorský futsalový tým Baníku Chomutov U17 má za sebou skvělou sezonu. V juniorské lize se probojoval až do závěrečného turnaje Final Four, který se hrál v únoru v Chomutově. Tady nejprve zdolal tým Nejzbach Vysoké Mýto a postoupil do republikového finále. V něm už ale nestačil na tým FT ZS Liberec, který se stal letošním juniorským mistrem ČR.

Slavoj BK Litoměřice (basketbal)

Litoměřičtí basketbalisté prožili v I. lize vydařený únor. V nadstavbové části vyhráli tři ze tří zápasů a vedou skupinu A2. Postupně přehráli Vysočinu (83:66), silné Pardubice (74:62), které posílilo díky reprezentační přestávce několik hráčů z nejvyšší soutěže, i Opavu B. Té nadělili na její palubovce rychtu o 70 bodů (54:124)!

Petra Helebrantová, Elna Počerady (atletika)

Na republikovém šampionátu dorostenců v Ostravě získala Helebrantová zlato v běhu na 3 kilometry. Na poloviční trati byla druhá.

DHK Baník Most (házená)

Tahle sezona je jízda! Mostecké házenkářky už v únoru oslavily interligový titul, když ve dvaadvaceti zápasech ukořistily 21 výher a jen jedinou porážku. S předstihem si zajistily první zlatou medaili. V plánu mají letos ještě další dvě – chtějí ovládnout Český pohár a získat i český titul.

Luboš Walter, 1. SQ Teplice (squash)

Na mistrovství republiky v Brně byl teplický squashista Luboš Walter v kategorii do 19 let stříbrný. Prohrál až ve finále s největším favoritem – domácím Panáčkem. Walter byl nasazený jako číslo 6.

Matěj Ščerba, AC Ústí (atletika)

Ústecký atlet se po delším zranění vrací do skvělé formy. Tu potvrdil dalším titulem vicemistra republiky ve skoku o tyči, který získal na halovém mistrovství ČR v Ostravě za výkon 533 cm. Jeho jediným přemožitelem byl opět Jan Kudlička.