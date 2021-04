„Čekáme na rozhodnutí vlády a hygieny jako na smilování. Nejde jen o profesionály, ale o amatéry a mládež. Testy nám stojí horentní sumy, ale veškerá nařízení plníme. Ligové áčko nyní po sezoně trénuje venku na písku. Snad se brzy budou moci zapojit mládežnické složky, které jsou v hrozném úpadku. Máme co dohánět. Je to pro mě největší sportovní výzva za třicet let,“ řekl čerstvě zvolený krajský volejbalový šéf Miroslav Přikryl, jenž bude 8. května rovněž kandidovat na předsedu českého svazu.

Sport by měl po čtyřech měsících dostat do jisté míry zelenou a naději živí i sportovci na severu Čech.

Přikryl, také manažer extraligového SKV Ústí nad Labem, ujistil, že jsou volejbalisté připraveni operativně okamžitě reagovat.

„Můžeme být na venkovních hřištích u hal nebo základních škol. Až dostaneme svolení, hned zahájíme. Čekají na to děti, které se každý týden dotazují, i sportovci,“ dodal za volejbal.



A samotní aktéři? „Samozřejmě by bylo super dohrát letošní sezonu a zase se trochu hýbat, což asi fotbalistům při současném stavu chybí. Určitě ale bude potřeba nějak skloubit mistrovské zápasy a určit program,“ řekl například Martin Boček, útočník divizního klubu FC Chomutov.



„Něco jsme zachytili na stránkách ministerstva, nebo Národní sportovní agentury. Nevíme, jestli těch dvacet lidí venku platí pro sport. Samozřejmě to vnímáme a jsme připraveni trénovat. Bombardují mě trenéři, ale i rodiče,“ konstatoval Karel Machač, šéftrenér fotbalové mládeže Arsenal Česká Lípa.

Národ je podle něj rozdělený na dvě skupiny. „Hodně lidí říká, že situace je stále vážná a trénovat nechce. Trénování s rouškou je naprostý nesmysl. Věřím, že se bude opakovat model z loňského jara. Ke konci dubna to bude třeba pět hráčů plus trenér. Nebo to může být deset a třeba i těch dvacet. Pak se bude čekat, jaká bude situace a třeba nám povolí přáteláky. Nevěřím, ale v dohrání soutěží. Náš dorost by musel v rychlém sledu sehrát devět utkání, na přípravu bychom potřebovali tři týdny. To nevidím moc reálně,“ prohlásil Machač.



Je patrné, že ohledně situace panuje dost nejasností. „Náš klub s napětím očekává vývoj dalších dnů. Před restartem soutěží určitě musí být pro kluby k dispozici nějaký čas, ať už na přátelská utkání nebo plynulý trénink, aby se zabránilo případným zraněním. Nejde okamžitě naskočit po takové době do mistrovských zápasů,“ upozornil Jan Skýpala, sportovní ředitel FK Baník Most-Souš, jenž zažil i funkcionářské role například v Teplicích nebo Ústí nad Labem.

Ještě složitější je zatím situace u halových sportů. „Ohledně sportu jsem žádné informace nečerpal. Primárně působím ve školství, máme toho teď nad hlavu. Ale zaslechl jsem, že by od pondělí mohlo venku trénovat 20 lidí a uvnitř 10. Otázkou je, zda to bude po skupinkách, nebo individuálně,“ řekl k aktuální situaci Ondřej Michálek, šéftrenér mládeže HC Děčín.



Rovněž hokejisté čekají, až budou moci oficiálně a beztrestně sportovat. „Pokud to bude možné jenom venku, nebudeme váhat a půjdeme ven. Ta pauza je strašně dlouhá. Horší je, že děčínský okres nemá dobrá čísla a my nevíme, jak to u nás bude. Ve škole se už dva dny připravujeme na něco, co se třeba ani nestane. Je to taková džungle,“ doplnil Michálek.





Zdroj: Zdroj: houmicz.wixsite.comLanda: Situace v děčínském okrese rozvolnění ohrožuje

„Víme jen to, co se objeví na sociálních sítích. V tomto ohledu dobře fungovala Národní sportovní agentura, která vždy dávala praktickou a čitelnou zprávu. Teď jsem nic podobného nezachytil. Už jsem mluvil s trenérskými kolegy, jsme připraveni fungovat. Počítáme s tím, že může být 20 lidí venku a 10 uvnitř. Ovšem nikdo neví, za jakých podmínek. Jestli můžeme trénovat pohromadě, nebo po dvou, nebo v rouškách. Starý PES neplatí, nový ještě nefunguje. Dalším neštěstím je střídání ministrů a hlavní hygieničky. To se moc neposouváme. Komplikací je také situace v našem okrese, ta nám to může všechno ještě posunout. Zatím jsme připraveni, že od pondělí budeme trénovat.“ Robert Landa, šéftrenér BK ARMEX Děčín