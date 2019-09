Společný turnaj odehrála ve sportovním areálu Cihla v Chomutově první a druhá liga, když každý tým měl na programu jeden zápas. V elitní lize je už s předstihem rozhodnuto o vítězi. Mistrem se opět stal tým Sport bar Galaxie, který si vybojoval titul již před závěrečným turnajem, který se bude hrát v neděli 29. září.

Astorie Chomutov (modří) podlehla Benfice Chomutov 0:1 | Foto: Ladislav Chlíbek

„Je to již třetí titul v řadě a Galaxie může slavit zlatý hattrick,“ okomentoval zisk titulu staronového mistra předseda CHLMF Jiří Kupec. Galaxie se tímto zapsala mezi tři týmy, kterým se to podařilo. V minulosti získala titul třikrát za sebou AC Severka a čtyřikrát za sebou se povedlo L.A. Interiéru Chrontoš. Druhé místo si udržel tým VS ČR Všehrdy, protože vysoko přehrál čtvrtý Altryss Most.