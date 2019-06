K obhajobě titulu Galaxii stačí v podzimní části zisk tří bodů, protože již má šestibodový náskok.

Roko mlátičky – Sport bar Galaxie 2:7 (1:4) Šlachta, Pešek – Kasal 2, Ryant 2, Dolechek, Boček, Kubánek.

Astorie Chomutov – Sport bar Galaxie 2:5 (0:1) Šrytr 2 – Kubánek 3, Minařík, Bundzík.

Druhé místo si udržely Všehrdy i přes to, že těsně prohrály s Roko mlátičkami. Po dvou výhrách na třetí místo poskočil Technoline a je jen bod za druhým místem. Bod za Technoline je dvojice Altryss Most a Roko mlátičky, když se jim dařilo střídavě a připsaly si tři body. Bodový rozdíl mezi druhým a pátým místem jsou jen dva body, což zaručuje ještě velký boj o medailové umístění. Do toho se ještě po zisku šesti bodů může zapojit i FC Jirkov 2000.

Situace na sestupových místech je i nadále stejná, Arsenal je zatím bez bodu a Astorie má tři body. Ohroženi sestupem se můžou cítit týmy Polák akustika, Palmeiras i Benfika. Vstřelením čtyř branek si první místo v tabulce střelců upevnil Jan Pavlica ze Všehrd. Mazi brankáři vede Martin Bauer z Technoline, s minimální m náskokem před Michaelem Jandou z FC Jirkova 2000.

Tabulka 1. ligy CHLMF

1. Sport bar Galaxie 24

2. VS ČR Všehrdy 18

3. Technoline 17

4. Altryss Most 16

5. Roko mlátičky 16

6. FC Jirkov 2000 13

7. SEA Torpédo Chomutov 9

8. Benfika 8

9. Palmeiras 8

10. Polák akustika 7

11. Astorie Chomutov 3

12. Arsenal Chomutov 0