Chomutov – Do nové sezóny vstoupila ve sportovním areálu Cihla v Chomutově i elitní liga a dvojici týmů se povedlo naplno bodovat.

První letní futsalová liga má za sebou první turnaj. | Foto: Ladislav Chlíbek

Dvě výhry získali loňský mistr Sport bar Galaxie a VS ČR Všehrdy, které své soupeře vysoko přehrály a jsou na prvním místě.

VS ČR Všehrdy – Palmeiras 8:2 (4:1). Pavlica 4, Janošík 2, Zralík 2 – Hoffman, Išler.

Technoline Chomutov – VS . ČR Všehrdy 1:7 (1:4). Vondráček – Pavlica 5, Janošík, Zralík.

Sport bar Galaxie – FC Jirkov 2000 7:4 (3:1). Minařík 2, Špicar 2, Kasal 2, Ryant – Kopta 2, Lukavec, Novák.

Sport bar Galaxie – Polák Akustika 6:5 (3:3). Minařík 2, Kasal 2, Špicar, Ryant – Flajšman, Kozel, Nový, Nedvěd, Kroutil.