Loni jí koronavirová pandemie připravila o premiérový start na seniorské Evropě. Překážkářka Markéta Štolová doufá, že letos se to opakovat nebude a na halovém mistrovství Evropy v polské Toruni si bude moct odbýt debut. „Strašně se těším. Vůbec jsem nedoufala, že limit splním tak rychle. Bude to moje první mezinárodní seniorská akce, tak doufám, že se šampionát uskuteční,“ přeje si.

EVROPSKÝ LIMIT HNED NA PRVNÍ DOBROU

Talentovaná dvacetiletá atletka z Chomutova splnila kvalifikační limit v pražské Stromovce, kde se konal první díl Halové atletické ligy. Finále šedesátky překážek ovládla v osobním rekordu 8.16, který si vylepšila o pět setin. „Strašně moc mě to těší. Byl to můj první závod a absolutně jsem nečekala takový čas,“ zářila Štolová. „Pořád tam cítím rezervy, nebylo to naplno. Ten čas mě překvapil a věřím, že ho ještě stáhnu. Doufám, že půjdu další dvě kola ligové série a že budu startovat i na Indoor Gala, takže snad to bude ještě lepší,“ usmívala se.

Čtvrtá z posledního mistrovství Evropy juniorů běžela rychle už v rozběhu (8.24). Ve finále pak dokázala ubrat ještě další drahocenné setinky. „V rozběhu jsem závěr podle pocitu trošku vypustila. Ve finále už to bylo o něčem jiném a ten závěr byl o dost lepší než v rozběhu,“ přemítala mladá závodnice hájící barvy USK Praha.

Sympatická blondýnka sbírala tituly a lámala rekordy už jako dorostenka v rodném Chomutově pod vedením trenérky Jany Hyjánkové. V roce 2017 odešla Štolová do Prahy do předního tuzemského klubu, kde svůj talent ještě více rozvinula. „Loňský rok byl pro mě první mezi dospělými a nevěděla jsem, co od toho můžu očekávat. Na to, jaká zvláštní sezona to byla, tak byla pro mě tou nejlepší, kterou jsem kdy měla,“ svěřila se na sociálních sítích.

BYLA TO JÍZDA!

„Prvně to začalo v hale, kde jsem překonala sama sebe a vyhrála jsem halové MČR v obrovském osobáku. Venku jsem splnila limit na seniorské ME, které se bohužel zrušilo. Poprvé jsem si doběhla pro medaili na MČR dospělých na dráze. A sezonu jsem zakončila titulem mistryně ČR ve své kategorii. Byla to opravdu jízda!,“ bilancovala zlomový rok své kariéry. „Tohle je přesně to, co mě motivuje, být stále lepší. Odměna, za kterou se vyplatí pořádně dřít.“

Za výkonnostní růst vděčí dlouholeté české jedničce krátkých překážek Lucii Škrobákové. Právě halová vicemistryně Evropy si v pražském USK vzala talentovanou atletku pod křídla a pomohla jí s přechodem mezi dospělé. „Děkuju trenérce, která mě stále posouvá, a díky ní mám takové výsledky,“ prozradila Štolová. Se Škrobákovou si sedly. „Je doslova zábava s ní trénovat. Je to nejlepší trenérka a zároveň kamarádka. Lepší kombinaci si nemůžu ani přát.“