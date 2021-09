Jasným favoritem je ale pražský USK. Pražanky útočí na šestnáctý titul v historii samostatné nejvyšší české ligové soutěže a mají sérii 218 utkání bez porážky, která je delší než osm sezon. Jako jediný český zástupce míří Pražanky znovu do nejprestižnější evropské pohárové soutěže Euroligy, kde navíc chce útočit po loňském brzkém vypadnutí na medailové pozice.

Může jít o jeden z top zápasů základní části. Levhartice Chomutov patří k vycházejícím hvězdám ligy. Tým přišel do nejvyšší soutěže teprve před dvěma lety, ale výkony Severočešek prudce stoupají a už přináší i první ovoce, když na domácím Final4 Českého poháru Levhartice dokázaly vybojovat bronzové medaile.

„Naším cílem je přiblížit elitní ligový basketbal mužů i žen divákům ve městech, kde se k němu normálně nemohou dostat. Je to součástí dlouhodobé strategie propagace basketbalu. Jsem rád, že se utkání mladého týmu Chomutova s hvězdným USK uskuteční právě v Lounech,“ říká sportovní ředitel ŽBL a zároveň šéf lounské mládežnické akademie Martin Jakeš.

Velký basketbalový svátek čeká na začátku nové sezóny fanoušky v Lounech. Město basketbalu zaslíbené, v mládežnických kategoriích hraje prim Basket Academy Louny, se dočká utkání nejvyšší soutěže žen RENOMIA ŽBL. Do městské sportovní haly v Lounech dorazí ve středu k utkání třetího kola Levhartice Chomutov a ligový suverén ZVVZ USK Praha. Začátek je v 18 hodin.

