Ve čtyřiceti letech je zničehonic na dlažbě. Hokejista Michal Trávníček, ikona Litvínova, dostal výpověď. Srdcař a dříč končí u Chemiků po 21 odkroucených sezonách.

Michal Trávníček v roce 2015 a historicky první mistrovský pohár pro Litvínov. | Foto: HC Verva Litvínov

„Takový konec jsem si po 20 letech nepředstavoval, ale to je prostě život. Na Litvínov kvůli tomu nezanevřu,“ líčí vousatý útočník, kterého klub vyplatil ze smlouvy. V rozhovoru přiznal, že to může znamenat konec kariéry. „Dám si od toho na nějaký čas odstup, nechám odeznít emoce a pak se střízlivě rozhodnu, co dál.“