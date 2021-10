Finálová série domácí extraligy začne v sobotu od 13:00 v Ledenicích, v neděli pak v Chomutově. Vítěz bude ten, kdo získá dvě výhry. „Pro nás je sezona je hodně úspěšná. Nepočítali jsme s tím, že budeme hrát ve finále, protože jsme hodně tým omladili,“ prohlásil Jaroslav Korčák, trenér ze Žraloků Ledenic. „Jako klíčového muže u soupeřů vidím hlavě Marka Malého. Respektuji jeho sílu jak na pálce tak na nadhozu.“

V loňském roce ve finále neúspěšně bojoval právě Malý z Chomutova, který společně se spoluhráči podlehl Hrochům z Havlíčkova Brodu. Nyní si už přeje titul. „Bylo by to pro Chomutov po osmi letech. Moc si titul přejeme zpátky dostat do našeho města,“ prohlásil univerzál Malý, který má na svém kontě 44 úspěšných odpalů a 7 homerunů.

Jenže jeho síla je také v tom, že umí skvěle házet. Letos předvedl přes 240 strikeoutů a v této statistice je třetím nejlepším nadhazovačem. „Musím uznat, že letos se mi daří spíše na nadhozu než na pálce. Ale já nejsem spokojený skoro nikdy,“ usmál se Malý, který rovněž bude hlavní zbraní chomutovských Beavers. „Jsem moc rád, že jsme ve finále v této sezoně, protože bylo během ní celkem dost komplikací a nemocí mezi spoluhráči.“

To Žraloci chtějí zase navázat na triumf z roku 2019. V letošní sezoně jsou ledeničtí softbalisté velmi silní v útoku. Na svém kontě mají 320 hitů, za nimi je Chomutov se skoro 250 úspěšnými odpaly. V top 10 pálkařů počtem hitů mají Ledenice čtyři své zástupce. „Víme o tom, že chtějí hrát útočně. Je potřeba jejich pálku eliminovat, bavíme se s trenéry o tom, co jim rozhodně neházet nebo alespoň tak, aby jejich odpal neměl takovou účinnost,“ prozradil Malý.

Finálová série se bude hrát oproti loňsku pouze na dva vítězné zápasy. Ke zkrácení došlo ve všech letošních zápasech play-off. „Dostává to tak zcela jiný náboj. Když se předtím hrálo na tři výhry, tak to trvalo minimálně dva víkendy a byl čas v týdnu se připravit na další boje. Teď se může rozhodnout během jednoho víkendu. Bude to tak napínavější, spousta věcí se mění,“ tvrdil Korčák, trenér z Ledenic. „Titul rozhodně vyhrát chceme.“