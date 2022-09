Za pražský tým se skvěle předvedl Lukáš Kubát, který stáhl celkem šest bodů a blýskl se homerunem. „Spectrum je dobrý tým, který má silnou pálku a velice dobře jim zaházeli nadhazovači. Nám se nedařilo stahovat body a to, že jsme jich na metách nechali dost,“ dodal Malý. Spectrum v závěrečném zápase vyhráli 4:2.

Také úřadující mistři neprošli přes čtvrtfinále, když jim stopku vystavil Most. Hned dva pálkaři z Mostu se dostali nad padesátiprocentní úspěšnost, a to Adam Buchner, který si připsal také homerun. A dále pak Jan Pazdera, který stáhl 11 bodů. „Most nás v sérii celkově přehrál, byli lepší na pálce, na nadhozu i v obraně. Budu jim přát, aby se postupem do semifinále nenasytili a zůstali dále hladoví,“ tvrdil Jaroslav Korčák, trenére Ledenic. Most tak vyzve Joudrs Praha a Spectrum zase Locos Břeclav.

Autor: Jiří Uhlíř