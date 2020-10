Je to obrovský paradox. Softbalové juniorky Chomutova mají za sebou první sezonu v extralize, kterou kvůli rekonstrukci chomutovského hřiště musely odehrát v sousední Kadani. Už na nováčkovském startu tedy měly hendikep v (ne)výhodě domácího prostředí. V softbalovém klubu Beavers se báli, aby holky nezahučely o patro níž. Aby byly konkurenceschopné. Výsledek? Extraligové stříbro! Nováček ze severu Čech vytřel všem zrak, včetně svého realizačního týmu. „Neskutečná sezona,“ směje se úspěšný trenér chomutovských juniorek Karel Turčík.

Letos poprvé jste se představili v juniorské extralize a hned stříbro. Jak byste celou sezonu zhodnotil?

Sezonu považuji za velmi úspěšnou. Na nováčky v extralize je to neskutečný výkon, bych řekl. Naše děvčata letos mají zlatou z Open MČR kadetek, z Open MČR juniorek mají stříbro a z extraligy juniorek mají také stříbro. Zacinkalo to všude. Jsem spokojený a mluvím asi za celý realizační tým holek. Všechny nás to stálo nemalé úsilí a každý z vedení musel dost obětovat.

Nebáli jste se před sezonou toho, že budete kvůli rekonstrukci hřiště hrát v kadaňském azylu?

Trochu obavy byly, ale hřiště jsme společným klubovým úsilím dali do pořádku a i přes neustále výhrady České softbalové asociace jsme zde odehráli play off utkání. Našli jsme v Kadani útočiště, druhý domov bych se nebál říct (úsměv).

Nakonec se kadaňský azyl ukázal jako „vítězné“ místo. Podobně mluvit by mohli i chlapi z Beavers Chomutov. Nebude se vám těžko opouštět?

(usměv) Asi i částečně bude. Jak my, tak muži měli v plánu na naše nové hřiště dovézt z letošní sezony trofeje, ale druhá místa jsou také pěkná. Ale již se v hlavách rodí plán, že hřiště v Kadani budeme nadále využívat pro zápasy B týmů a případně pro větší turnaje.

Moc se mi líbilo, když jste řekl, že stříbro je lepší jak zlato. Že dává motivaci do dalších bojů. Jaké tedy budou cíle v další sezoně?

Cílem není nic menšího než opět finále a touha po zlaté medaili z extraligy juniorek. Řekl bych, že na to máme. Letos jsme měli trochu smůlu ať už kvůli karanténám, tak kvůli zraněním klíčových hráček. Ale musím vyzvednout naše tři hráčky, které hostovaly v extralize žen a i tam získaly medaile a to Katka Kindermannová zlatou a Štěpka Boučková s Alex Moravčíkovou, které mají bronz.

„Za tímhle úspěchem stojí hodně lidí.“

Zdroj: Beavers Chomutov

Trenér Karel Turčík.

„Není to můj styl se vychloubat. Za naším úspěchem stojí více lidí od Luboše Vrbenského coby trenéra nadhazovaček, přes rodiče až k nám dvěma trenérům, kde musím zdůraznit svého spolutrenéra Honzu Vlčka. Ale hlavní díl patří samotným hráčkám a jejich touze a odhodlání. Já jsem jen dílem skládačky. Obrovsky mě také potěšilo, že tři naše hráčky hostovaly v seniorské extralize žen, výkony se neztratily a všechny si odnesly placky a to Katka Kindermannová zlatou a Štěpka Boučková s Alex Moravčíkovou bronz.“

Karel Turčík, trenér softbalových vicemistryň ČR z Chomutova