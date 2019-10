Chladná a deštivá finálová sobota (5.října 2019) proběhla ve znamení jasného vítěze Beavers Chomutov v softbalovém areálu Základní školy Akademika Heyrovského v Chomutově, kde o titul mistryně Final Four Liga kadetek Mistrovství ČR 2019 usilovaly pouze první čtyři dívčí týmy z konečného pořadí ligové nadstavby.

Chomutovské softbalistky. | Foto: Beavers Chomutov

Chomutovské hráčky nastoupily do turnaje s bojovnou náladou obhájit loňský mistrovský titul. V ranním zápasu si výhrou nad Arrows Ostrava 6:1 zajistily postup do finále. Druhý zápas byl ve znamení pražských týmů Joudrs Praha a Eagles Praha. Po dlouhém boji si postup do finále výhrou 5:3 zajistily hráčky Eagles.