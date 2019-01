Chomutov - Uplynulý víkend odstartovala prvními zápasy i nejvyšší softballová soutěž mužů. Už bez Lubomíra Vrbenského vstoupili do extraligy i chomutovští Beavers. V sobotu dvakrát porazili Eagles Praha, v neděli naopak podlehli pražskému Tempu.

Marek Malý byl hlavní postavou sobotních utkání. | Foto: Deník/Miroslav Rada

V SOBOTU KRALOVAL NA HŘIŠTI MAREK MALÝ

Jako hlavní hvězda sobotních utkání se předvedl nový kapitán Bobrů Marek Malý. Nejenže pravidelně naděloval soupeři body, ale šance domácího týmu držel i na nadhozu.

Eagles, kteří přijeli do Chomutova oslabeni o svého tahouna Tomáše Bendu, se drželi v prvním utkání až do páté směny, kdy se třímetovým odpalem trefil Jan Řápek a rozhodl o vítězství chomutovského týmu. Podobný průběh měl i druhý zápas, kdy ale hosté z Krče šli do dvoubodového vedení. Chomutovští postupně stahovali a nakonec hosty zlomili opět tlakem v páté směně.

„Hlavní hvězdou byl „Marda" (Marek Malý, pozn. red.), na kterého si kluci z Krče téměř neškrtli, a který také přidával důležité body. O tom svědčí i jeho homeruny. Základem byl ale především perfektní výkon na prkně. Dvě výhry jsou důležitým vstupem do naší sezóny," ozvalo se z řad chomutovského tábora.

VE DRUHÉM ZÁPASE ROZHODL JEDINÝ BOD



Nedělní softbalové poledne přineslo dva rozdílné zápasy. V tom prvním šli proti sobě na prkně Jakub Petřík a z týmu Tempo Praha Jiří Brabec. A pražští pálkaři se hned do svých švihů opřeli. Softballisté Tempa si rychle vypracovali šestibodový náskok, který se jim více méně dařilo držet až do konce utkání. Chomutov ale zbraně nesložil a zápas ještě zdramatizoval. Nakonec si ale Brabec na nadhozu situaci už ohlídal.

„První zápas nám skvěle vyšla pálka hned od začátku. „Brábovi" se pak házelo lépe a až na pár drobností v poli jsme první zápas zvládli jak bychom si představovali," řekla k úvodnímu nedělnímu utkání nová posila Tempa Mikuláš Klas.

Druhý zápas na domácí straně házel Marek Malý a mladý nadhazovač Beavers podržel chomutovský tým nulou na kontě. Chomutovští více pálili a obsazovali mety, ale nedařilo se jim stahovat body. O vítězi nakonec rozhodl jediný bod. Bohužel, přibyl na straně hostů a rozhodl o jejich vítězství.

Beavers Chomutov - Eagles Praha 2:0 (9:2, 8:3)

Beavers Chomutov Tempo Praha 0:2 (5:11, 0:1)