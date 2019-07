Softbalistky z Beavers Chomutov si počátkem července zahrály výborný softball na oblíbeném turnaji Summerdays v italském Castions delle Mura, odkud si odvezly stříbrný pohár.

Softbalistky z Beavers Chomutov. | Foto: Beavers Chomutov

Hráčky nasbíraly další cenné zkušenosti na mezinárodním poli, na kterém se účastnilo celkem 9 týmů. Dívky se probojovaly až do finále, kde měly tu čest se utkat s národním týmem Itálie do 16-ti let. Po dramatickém boji se silnými soupeřkami za konečného stavu 4:3 obsadily 2. místo.