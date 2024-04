Naposledy v roce 2013 získali titul softbalového extraligového mistra. Letos chtějí hráči z Beavers Chomutov tento úspěch zopakovat. Pomoci k tomu jim mají nové světle-modré dresy.

Softbalisté Chomutova jdou do nové sezony v nových inovativních dresech. | Foto: ČSA

„Snažili jsme se vrátit modrou, kterou jsme měli v minulosti. A chtěli jsme přijít s něčím trochu odvážným,“ dodal Jan Malý. Sázet budou Beavers na zkušené hráče, ale také na mladší talenty. Softbalová extraliga začne v sobotu, v úvodu chomutovští hráči vyzvou úřadující šampiony z Locos Břeclav.

Šesté a páté místo z posledních let nebylo pro Chomutov patřičným úspěchem. Tradiční softbalová bašta chce hrát o medaile a usilovat o titul. „Chceme vyhrát, není tam nic mezi tím. To, že se nám v posledních sezonách tolik nedařilo, neznamená, že do toho nejdeme s chutí. Máme zdravé sebevědomí,“ dodal Jan Malý, který patří k hlavní ose společně s jeho bratrem.

Právě Marek Malý je softbalovým univerzálem, jenž dokáže kvalitně nadhazovat a pálit. V minulé sezoně odpálil 31 hitů a předvedl 230 strikeoutů, tedy nejvíce z celé extraligy. „Marek má sice určité zdravotní omezení v rameni, proto ho nevidíme moc v zadním poli. Ale nadhazovat může a je stále velkou oporou. Hodně cestoval, viděl softbal z několika úhlů,“ tvrdil jeho mladší bratr Jan. Beavers se mohou spolehnout na velmi zkušené hráče jakými jsou Jaroslav Breník, Václav Svoboda nebo Jiří Nezbeda.

Do nové sezony vyběhnou s novými dresy, které mají symbolizovat úctu ke slavné historii klubu. Chomutovští softbalisté kdysi hráli v modřejších dresech. „Před několika lety jsme vytvořili nová loga, nyní k tomu máme také nové dresy. Měli jsme na konzervativnější návrhy, ale nakonec jsme se rozhodli jít odvážnější cestou a nedržet se zaběhnutých kolejí,“ vysvětlil Jan Malý z Beavers, kteří se chtějí prezentovat útočnou hrou. „Jsme kontaktní draví pálkaři. Rádi uvádíme míč do hry a nehrajeme si na to, že máme krásný estetický švih pro zpomalené záběry na videu.“

Autor: Jiří Uhlíř