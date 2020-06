Těsně pod stupni vítězů skončili loni chomutovští softbalisté. V play-off nejprve porazili pražské Tempo, v semifinále podlehli rozjetému týmu Locos Břeclav a v boji o bronz nestačili na své rivaly z Mostu. Ke splnění medailového cíle bude chtít chomutovský klub posilnit kádr. „Budeme pokračovat tak, jak jsme loni skončili a půjdeme si pro vítězství. Určitě chceme ještě nějakou zahraniční akvizici. Hráči z ciziny nám vždy dost pomohli. Ani ne tak herně, jako psychicky. Bereme to jako možnost, jak motivovat naše hráče, kteří pak předvádí ještě lepší výkony,“ dodal trenér Řápek.

V loňské sezóně se k týmu připojil na začátku zahraniční nadhazovač Robinson Clayton, který zasáhl do jedenácti zápasů v základní části a připsal si 84 strikeoutů. Do čtvrtfinále proti Tempu pak chomutovští bobři povolali dánského reprezentanta Valdemara Terkelsena. To v letošním roce to bude kvůli koronavirové pandemii s angažováním zahraničních hráčů složitější. I tak mají chomutovští dostatek kvalitních domácích softbalistů.

Například Marek Malý byl čtvrtým nejlepším nadhazovačem minulé sezony v počtu strikeoutů, celkem jich nasázel soupeřům 156. Na pálce zase za Chomutov vládl Václav Svoboda, který předvedl 44 úspěšných odpalů, což z něho dělá druhého nejlepšího pálkaře loňské ligy. K tomu přidal 5 homerunů. Na všechny čeká velmi náročný program extraligy – jen čtyři víkendy a pak se týmy podle výkonosti oddělí do nadstavby A pro šest nejlepších a nadstavby B, kde bude zbytek. V porovnání s loňskem se navíc soutěž rozšířila na deset týmů. Prostor pro chyby tak bude minimální.

„Osobně rozšíření extraligy vítám. V reálu to ale taková změna nebude, protože se stejně všichni známe a jde spíše o návrat známých tváří na softbalová hřiště. Osobně pak zvolený formát nevidím jako nejšťastnější, i když jsme si ho my kluby odhlasovaly samy. Myslím, že se tato příležitost dala využít k nějakému zajímavějšímu formátu,“ prohlásil trenér Jan Řápek.

Úvodní dvojzápas začne v sobotu od 13:00 na hřišti v Kadani. Chomutov vyzve pražské Spectrum. V neděli pak na stejném hřišti přivítají Hrochy Havlíčkův Brod v čele s Michalem Holobrádkem, hvězdou loňského mistrovství světa, které se konalo v Praze. V příští sezoně už v Chomutově bude stát zcela nový softbalový areál.

Jiří Uhlíř