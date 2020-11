Talentovaná nadhazovačka si skvěle poradila i se zkušenými pálkařkami z Eagles. Zároveň za juniorský tým Chomutova pálí dobré hity. „Ráda bych někdy odcestovala do zahraničí a hrála tam softball,“ prohlásila teprve šestnáctiletá Kindermannová, která umí hodit míč rychlostí kolem 110 km/h.

Patří k nejnadanějším nadhazovačkám domácího softballu. Když před třemi lety po výhře Evropsko-africké kvalifikace Little League odletěla do amerického Portlandu zahrát si světovou sérii, předváděla Kindermannová ve své věkové kategorii nejrychlejší nadhozy. „Zvažuji, že bych se v budoucnu vydala na americkou univerzitu, ale ještě mám na rozhodování čas,“ doplnila Kindermannová, která se k softballu dostala přes svého bratrance. „Chodila jsem často na hokej a hodně fandila. Jeden z mých prvních trenérů, Martin Chmelík, mě přesvědčil, ať jdu fandit také softbalistům. Tak jsem přišla, líbilo se mi to a začala chodit na tréninky.“

V místním chomutovském klubu Beavers potkala legendárního Luboše Vrbenského, nejlepšího nadhazovače české historie. A právě on navrhl, že by Kindermannová měla také hrát v nadhazovačském kruhu. „Myslím si, že hlavně kvůli mé výšce. Trénuje mě dodnes, jsem za to moc ráda. Nejvíce mě chválí v rychlosti, ale zaměřujeme se také na techniku a styl,“ tvrdila úřadující extraligová mistryně. „Na nadhazování mě nejvíce baví to, že jsem ústřední postavou zápasu a mohu týmu hodně pomoci.“

V letošním finále navíc prokázala také pevnou psychiku. Kindermannová byla totiž žolíkem v bitvě pražských týmů, tedy Joudrs proti Eagles. Celkem ve dvou utkáních předvedla 12 strikeoutů a nepovolila soupeřkám ani jeden doběh. „To, že půjdu hrát, jsem se dozvěděla pokaždé těsně před začátkem zápasu, sama jsem to nečekala. Byla jsem sice trochu nervózní, ale těšila jsem se,“ přiznala Kindermannová, která byla jednou z hrdinek letošního ročníku extraligy. A jak se vlastně do Joudrs dostala? V rámci hostování přes reprezentačního trenéra Tomáše Kusého.

„Letos jsem hrála pouze juniorskou extraligu za Chomutov, tak jsem využila této nabídky a zkusila si dospělou ligu. Moc mi to pomohlo,“ pochvalovala si Kindermannová, která za Chomutov chodí také pálit. A za loňskou sezónu v kadetské extralize odpálila asi 6 homerunů. „Od trenérů poslouchám, že bych se měla soustředit více na nadhoz, ale pálit mě také hodně baví. Je skvělé dát ránu do zadního pole nebo homerun,“ tvrdila talentovaná softballistka, která obdivuje Aarona Judgeho, jednoho z nejlepších pálkařů Yankees. Jejím snem je však hrát extraligu za Chomutov a vyhrát titul. „Tím, jak u nás vzniká nový areál, tak to zajímá čím dál více lidí. Ale o softballu nebo baseballu si s někým moc v Chomutově nepokecám,“ dodala letošní stříbrná medailistka juniorské extraligy.

Jiří Uhlíř