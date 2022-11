Softbalista Malý před MS: Chci přivézt medaile! Dá opět slavný homerun?

Tenhle odpal nebyl rozhodně malý… Větu od komentátora Roberta Záruby slyšel úspěšný softbalista asi mnohokrát. Vztahuje se totiž k mistrovství světa z roku 2019, které se uskutečnilo v Praze. A právě Marek Malý odpálil v jednom z klíčových zápasů homerun, který posunul český tým do čtvrtfinále. „Musím říct, že mi ten moment sem tam někdo připomene. Drží se to. Určitě to patří k mým největším momentům kariéry,“ vzpomínal Malý z Chomutova, kterého čeká další šampionát. Tentokrát na Novém Zélandu, kde akce začne už v sobotu.

Chomutovský softbalista Marek Malý. | Foto: ČSA