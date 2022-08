„Já jsem to tušil už na losu, kdy blízko mě seděl sportovní ředitel Slavie Tomáš Matějka, kterému jsem říkal, že proti sobě budeme hrát hned první kolo. On mi to nevěřil, ale stalo se. Jsem rád, že přijede na první kolo Slavia. Lidé mají velké lákadlo, na koho jiného by měli přijít, když ne na Slavii. Připravujeme různé pozvánky, soutěže a reklamy a věříme, že budeme hrát premiéru před vyprodanou halou. Fanoušci nás věrně podporovali v druhé lize, věřím, že nám zůstanou věrní také v té první,“ řekl perštejnský sportovní ředitel David Filinger pro server futsalliga.cz.