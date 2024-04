Slavia byla tvrdá jako Křemen. Hráč sešívaných potopil Chomutov

V jasnou záležitost se proměnil třetí zápas čtvrtfinále play off mezi pražskou Slavií a Chomutovem. Do té doby byla série srovnaná 1:1, ale sešívaní na své palubovce ovládli třetí duel vysoko 8:2 a jdou do vedení. Výrazně se na tom podílel Jan Křemen, který dal hattrick a na další tři góly nahrával. Série se teď stěhuje do Chomutova, kde se hraje v neděli.

Chomutov (v zeleném) Gedeon padl na Slavii 2:8. | Foto: FC Baník Chomutov