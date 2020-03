Chomutovští florbalisté skvěle vstoupili do čtvrtfinále play off. Sérii hranou na tři vítězná utkání Chomutované rozjeli v Ústí nad Labem a v dramatickém zápase přetlačili domácí celek 4:3. Ujali se tak vedení v sérii 1:0.

Chomutovští trenéři zleva Martin Bocian a Martin Hýsek se mohou po sobotě usmívat. | Foto: Ilustrační foto: Roman Dušek

Chomutov má letos proti Ústí obrovskou motivaci, protože stejní soupeři proti sobě nastoupili i loni a tým z krajského města srazil Chomutov na zápasy 3:1. I teď to s Chomutovem na startu play off nevypadalo valně, protože domácí se dostali po první třetině do vedení 3:1. Jenže pak přišel velký obrat – hosté vyhráli prostřední dějství 1:0 a závěrečnou periodu pak 2:0.