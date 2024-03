Překvapení hned na startu play off první futsalové ligy. Nováček z Chomutova zaskočil pražskou Slavii. Na její palubovce v prvním zápase play off vyhrál 6:2. Pomohly mu k tomu dvě červené karty, které sešívaní inkasovali.

Chomutov porazil Slavii v prvním čtvrtfinále play off na její půdě 6:2. | Foto: SK Slavia Praha futsal

Slavie ovládla doma první poločas 2:0. Jenže to bylo naposledy, kdy se chomutovský brankář Jan Nejedlý ohlížel za inkasovanou brankou. Druhá půle byla Severočechů. Slávisté ve 33. a 37. minutě přišli po červených kartách o Kuchtu a Vaktora. Jednou vlastní brankou pak hostům pomohli, dvakrát se za nováčka ze severu Čech prosadil Daniel Klíma a po trefách přidal jeho parťáci Nový, Schreiner a Tykal.

„Dnešní zápas se nám povedl po dlouhé době na jedničku. Nemůžeme teď být ale na obláčku a pořád se koncentrovat. Bereme velmi důležitý první bod. Druhé utkání hrajeme doma a tam nás určitě poženou skvělí fanoušci, kteří chodili celou sezónu,“ rozplýval se šťastný střelec Daniel Klíma, který se svými spoluhráči připravil fanouškům parádní pozvánku na neděli 24. března, kdy Chomutov ve své hale od 19.00 hodin vyzve Slavii ve druhém duelu play off.

"Po přestávce jsme přestali hrát naši hru a celý druhý poločas byl z naší strany katastrofální, to se nesmí už nikdy opakovat. Odehráli jsme úplně odlišné poločasy, v tom první jsme plnili to, co jsme měli plnit, a ten druhý jsme absolutně nezvládli. K červeným kartám jako kapitán určitě něco v kabině řeknu, nic příjemného to rozhodně nebude. To je úplná blbost, když se hraje na tři vítězné zápasy, tak jsme se navíc ještě už v tak složité situaci zbytečně oslabili," hromoval slávistický Martin Brychta.