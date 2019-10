Závod International Swimming League se uskutečnil v americké Indianapolis. Jedná se o novou sérii profesionálních závodů, ve které startují čtyři týmy: Energy Standard, Cali Condors, DC Trident a Aqua Centurions.

Simona se stala členkou týmu DC Trident a po boku takových hvězd jako Katie Ledecky (světová rekordmanka na tratích 400, 800 a 1500 metrů kraul) nebo Natalie Coughlin (olympijská vítězka na 100 metrů znak) se rozhodně neztratila.

První den měla Simona na programu 50 a 200 metrů znak. Sprint se jí podařil přece jen o něco lépe, svým druhým místem dokázala týmu vybojovat sedm bodů, a s časem 26,92 mohla být více než spokojená. Na dvoustovce předvedla velmi kvalitní výkon 2:07,12 a v nabité konkurenci obsadila sedmé místo.

Druhý den si Simona zaplavala 100 metrů znak hned dvakrát. Nejprve ve štafetě, kde časem 58,19 výrazně pomohla celkovému čtvrtému místu štafety DC Trident. Necelých 20 minut po doplavání už stála znovu na startu, tentokrát na individuální stovce. Tu zaplavala téměř identicky, 58,22, a pro tým vybojovala tři body.

„Jsem moc spokojená s padesátkou znak, dokázala jsem pro tým vybojovat hodně bodů,“ nechala se slyšet po závodě Simona. „Velkou radost mi udělalo i to, že jsem byla schopná zaplavat obě stovky znak skoro stejně, i když mezi nimi bylo málo času. Překvapilo mě, jak to šlo strašně rychle za sebou, byl to fofr,“ neskrývala překvapení Kubová.

Nadšená byla také atmosférou celé akce. „Úžasný byl hlavně závěr mítinku, kdy jsme bojovali proti Aqua Centurions o každý bod. Sešel se skvělý kolektiv. Nejvíc se mi líbilo povzbuzování a celkově optimistické naladění, hlavně trenérů a naší „šéfky“ Kaitlin Sandeno. Je neuvěřitelná, tolik energie,“ uzavřela Kubová.

Hned po závodech odletěl tým DC Triden do Neapole, kde se připravoval na druhé kolo ligy.