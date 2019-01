Chomutov – Začátek prosince je obdobím, kdy vrcholí plavecký rok zimními šampionáty. Jako první se v bazénech v Berouně a v Táboře představili deseti a jedenáctiletí, samozřejmě nechyběli ani zástupci chomutovské Slavie.

ŠTĚPÁNKA ŠILHANOVÁ S TOMÁŠEM FRANTOU zaplavali na mistrovských závodech v Berouně a v Táboře výborné časy a své soupeře nechali v poli poražených. | Foto: Foto: deník/ Radek Šilhan

Na měření sil plavců ročníku ´99 si možnost startu mezi elitou vyplavalo hned sedm plavců a hlavně Slabihoud s Volfem potvrdili vysokou třídu. Zvláště potěšitelné to bylo u Ondřeje Slabihouda, jehož přípravu v závěrečné fázi poznamenaly zdravotní problémy. Přesto dokázal vyhrát na své parádní trati 50 metrů znak a k tomu ještě přidal čtvrté místo na dvojnásobné trati.



„Ondra měl tréninkový výpadek, ale dokázal to zvládnout opravdu výtečně,“ pochválil svého svěřence trenér Petr Neumann.

Jakub Volf sice mistrovský titul nezískal, nicméně se prezentoval nejvyrovnanějšími výkony. Ze svých šesti startů doplaval dvakrát druhý, dvakrát třetí, jednou čtvrtý a pátý. Vysoký standard svých výkonů korunoval výborným časem na 100 volný způsob 1:12,60.

„Jakub se výborně připravil a cením si jeho výkonnostní stability,“ dodal Neumann.



O druhé prvenství se zasloužila kraulová štafeta chlapců, kde Volfa se Slabihoudem parádně doplnili ještě Vojtěch Müller a František Štemberk. Ve stejném složení ještě navíc štafeta doplavala v polohovém závodě druhá!



Svůj mistrovský závod jistě oplakala Eliška Vetýšková. Specialistka prsařka zaplavala na padesátce stejný čas jako třetí Kopecká, o její prohře a nepopulárním čtvrtém místě rozhodli jen cíloví rozhodčí. Z ostatních individuálních výkonů zaslouží absolutorium Michaela Levová (5. místo na 50 VZ, navíc dvakrát osmá), František Štemberk (5. na 400 VZ) a za výrazné zlepšení osobních maxim Vojtěch Müller, který se zlepšil na 400 VZ (7. místo) o neuvěřitelných dvacet vteřin!



Sestavu doplnil ještě nováček na republikové scéně Vít Špelina, pro kterého budou získané zkušenosti jistě devizou do budoucna.

Jedenáctiletí plavali v Táboře a svoji extratřídu jen potvrdili Tomáš Franta a Štěpánka Šilhanová. Franta nenašel žádného přemožitele a všech svých šest startů proměnil ve zlatý triumf, přičemž čas na 100 VZ 1:05,36 snese nejpřísnější parametry, Frantu nezbrzdila ani kuriozní příhoda z prvního dne, kdy při znakové obrátce narazil hlavou do stěny.



Rovněž Štěpánka Šilhanová stále potvrzuje výbornou výkonnost. Se svojí největší rivalkou, domácí Anetou Kosobudovou, svedla čtyři skvělé souboje a prohrála jediný, na dlouhé polohovce. Celkem Šilhanová (100 VZ za 1:05,81) vylovila pět zlatých a jednu stříbrnou medaili.

Za zmínku stojí vystoupení Martina Laciny, plavce, který přišel před dvěma roky z Loun a už se dokázal propracovat ke dvěma individuálním medailím. Zejména stříbro z osmistovky bylo naprosto zasloužené po nervydrásajícím finiši.



Absolutorium zaslouží i bratři Šíchové. Ondřej doplaval osmý na 100 znak a Martin patnáctý na 100 motýlek, oba pak pomohli ke dvěma stříbrným medailím ze štafety. Smolařkou Poháru ČR bohužel byla Barbora Holá. Medailová favoritka první den pokazila závod na 200 VZ a ve druhém dnu, kde mohla útočit na medaili na znakové dvoustovce, onemocněla.



Vystoupení plavců chomutovské Slávie nelze hodnotit jinak než jako obrovský úspěch. „Podruhé za sebou jsme potvrdili pověst nejlepšího kolektivu v kategorii jedenáctiletých, to je opravdu paráda. Celkově jsem nadšený i toho, jak chomutovští plavci drželi při sobě, přijelo hodně rodičů a všichni nám záviděli. To se dobře poslouchalo,“ rozplýval se nadšením trenér a zároveň předseda Slavie Chomutov Petr Neumann.

Dnes a zítra následuje druhý mistrovský víkend a rovněž v Trutnově, Prostějově a v Kladně lze čekat úspěchy chomutovských plavců.



Dvanáctiletí poplavou v Prostějově a zejména Nikol Schindlerová s Vojtěchem Černým budou doufejme atakovat stupně vítězů. Schindlerová na všech kraulových tratích, Černý na 100 prsa. Mezi o rok staršími v Kladně bude největší nadějí Martin Huňáček, na 1500 VZ by mohl být mezi nejlepšími pěti.



Čtrnáctiletí mají dostaveníčko v Trutnově a tam se dá čekat další medailová žeň Ondřeje Baumrta. Obhájce čtyř zlatých medailí a v současné době tabulkový lídr na 100 znak, 100 i 200 motýlek a 1500 VZ má letos formu jako hrom, takže čtyři zlaté medaile by nikoho nepřekvapily. Navíc bude Baumrt útočit na stupně vítězů i v obou polohovkách. Na medaili může doplavat na prsařských a motýlkářských tratích Barbora Matuščinová, pro Michala Pivce je úspěchem už samotná účast.



Takže pokud si tohle všechno dáte dohromady s úspěšným startem Simony Baumrtové na ME v krátkém bazénu v Istanbulu (zítra poplave svoji nejsilnější trať 200 znak), tak příznivci chomutovského plavání určitě zažívají příjemné období…