„Slavia nás přehrála taktickou vyspělostí. S tím jsme měli problémy celou sezonu, protože jsme se od začátku zaměřili hlavně na naší ofenzivu, v tom v našem týmu máme největší sílu,“ poukazuje chomutovský brankář a stačí se podívat do sestavy, kde kmitají kanonýři jako Doleček, Gedeon, Krok nebo Schreiner.

„To se ale bohužel odrazilo na našem počtu obdržených branek, kde jsme vlastně společně s Olomoucí na tom nejhůře. Když v příští sezoně zapracujeme na defenzivě, tak si troufnu říct, že letošní umístnění dokážeme ještě vylepšit. V týmu je ohromný potenciál, máme velice mladý tým a věřím, že to nejlepší nás čeká v budoucích letech,“ přeje si Jan Nejedlý.

Ještě v jedné věci byla nováčkovská sezona Chomutova zajímavá. Došlo na regionální derby s nedalekou Kadaní, které táhlo do hlediště stovky lidí. Jednou slavil Chomutov, podruhé Kadaň. Oba týmy využily domácí prostředí. A fanoušci také nováčkovi z Chomutova výrazně pomáhali celou sezonu.

„Na Chomutovsku je futsal velmi populární, šlo to vidět na návštěvnosti a za to bychom chtěli všem poděkovat. Měli jsme největší návštěvnost v lize a každý domácí zápas nám fanoušci byli šestým hráčem na palubovce. Na našich výkonech to bylo znát, soupeři k nám jezdili s respektem, protože ti lidé, co na nás chodili, tak vytvořili pokaždé fantastickou atmosféru. Moc jim děkujeme,“ uzavřel futsalista.