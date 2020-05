Patnáctiletá dvojčata evropského šampiona v tahačích Martina Koloce dostala pozvánku na testy formule 4 od hvězdného Ralfa Schumachera!

„Holky jsou pochopitelně nadšené. V této chvíli jsme o hodně předběhli původně plánovanou strategii postupného růstu, všichni si ale uvědomujeme, že se jedná o nabídku, která může přijít jednou za život,“ pravil Koloc. „Že to bude hned testování u Ralfa Schumachera, mě lehce překvapilo a moc si toho vážím,“ doplnil zakladatel a majitel roudnické stáje Buggyra Racing.

„Je to pro obě šance a zároveň důkaz, že musí být opravdu rychlé a dobré,“ řekl promotér Antonín Charouz, který stáj provozuje společně s bratrem Michaela Schumachera, a do formule 1 před lety přivedl jediného Čecha Tomáše Engeho z Liberce.

Ostřílenější z dvojčat Aliyyah je všestrannou závodnicí. V dunách už krotila tatru, na okruhu svištěla dvěstěpadesátkou v mercedesu GT. A po letošním dovršení šestnáctin se chytá na start v evropském šampionátu tahačů. „Táta razí teorii, že bych měla vyzkoušet co nejvíce motoristických disciplín, přeskakování z jedné kategorie do druhé, pomůže mému jezdeckému růstu. Nemám s tím problém, auta mě baví,“ svěřila se usměvavá dívka.

Aliyyah radám svého otce pozorně naslouchá. „Moje dosavadní výchova je o usměrňování a diskusích, ve kterých mám právo veta. V minulosti jsem ho uplatnil několikrát, když chtěly holky hrát tenis se zraněními. Co se závodních aut týče, zatím diskusí netřeba, zcela uznávají mojí dominanci. Kromě toho jdou do týmu, který vede bratr nejslavnějšího pilota F1 všech dob. Chce to jediné, klid a zůstat pevnýma nohama na zemi,“ nabádal Koloc.

Aliyyah věří, že jí nová výzva pomůže v progresu. „U jezdce je důležité, jaký má vnitřní pocit. Je to stejné jako v tenise, kdy se dá uspět i po špatném výkonu, protože soupeř hrál ještě hůře. Náhoda ale může zafungovat jednou, dvakrát, soudný hráč si to uvědomuje. Progres je založen na pocitu, že to, co dělám, dělám i přes možné dílčí neúspěchy dobře. Tím pádem to má cenu.“