Tahle parta nahání strach! Chomutovští druholigoví basketbalisté kosí soupeře jako na běžícím páse. Od postupu do druhé ligy ještě nepoznali porážku a jejich série už čítá šestnáct vítězství v řadě. Bravo!

Chomutovští basketbalisté (v bílém) řádí ve druhé lize jako černá ruka. | Foto: DENÍK/Roman Dušek

Jejich řádění o víkendu odnesli další dva soupeři. Chomutované vyjížděli do Radotína a druhý den hráli v Příbrami. V Radotíně byl Chomutov pouhý bod od stovky, když vyhrál 99:69. V Příbrami rekordní stovka padla a nejen to. Domácí celek hosté přejeli svižně 159:74 a to sem přijeli jen v sedmi hráčích. Neskutečné! Zkušený Luboš Stria nastřílel Příbrami 43 bodů.