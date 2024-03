Rvačka střelců Klášterce o prvenství? Zapomeňte! Hlavní je tým, říká Krok

V minulé sezoně sestoupili z krajské I. A třídy a v té letošní dělají všechno pro to, aby se tam zase rychle vrátili. A daří se jim to skvěle! Fotbalisté Klášterce v páteční velikonoční předehrávce smazali 9:2 obávaného nováčka z Kryr a dál si trůní na prvním místě tabulky. Hattrickem se o to postaral střelec Milan Faltus, dva góly přidal spoluhráč Lukáš Krok, který střílí branky i za futsalový Chomutov v první lize.

Fotbalista Klášterce a futsalista Chomutova Lukáš Krok. | Foto: FC Baník Chomutov

Kryry v pátek už po deseti minutách ztrácely 0:2, když je „otevřeli“ Jan Boček s Milanem Faltusem. Do poločasu, který skončil 6:1, bylo vlastně rozhodnuto. I když podle Lukáše Kroka o moc dříve! „Musím pochválit celý tým. Zápas byl od všech stoprocentně odmakaný. Dali jsme velmi brzo dva góly a myslím si, že bylo po zápase. Věděli jsme, že Kryry mají velmi mladý a běhavý tým, ale my jsme chtěli doma potvrdit stoprocentní úspěšnost. Podařilo se to,“ usmívá se Lukáš Krok. Velký pátek pro Neratovice. Jako první v sezoně přemohly Chomutov Klášterec se právě o něj a jeho spoluhráče Milana Faltuse může ofenzivně opřít. Posuďte sami – Faltus 27 branek, Krok 24. Jsou prvními jmény v tabulce nejlepších střelců, ale rivalita mezi nimi nepamuje. „Jsem rád, že jsem pomohl dvěma góly a že Milan dal hattrick. Hlavní je, že se nám daří a pak i herně celému týmu,“ vysvětluje Krok a přidává: „Vůbec neřešíme, zda vyhraju nejlepšího střelce já nebo Milan, hlavně ať se nám povede postoupit, protože máme velice kvalitní tým, trénujeme a podle mne nemáme v I. B třídě co dělat. Hodně dělá také parta, která je v Klášterci skvělá,“ dokresluje Krok, univerzál, kterého v neděli čeká futsalové play off s Baníkem Chomutov a čtvrtý zápas s pražskou Slavií.

