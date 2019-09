„Za úspěšným startem do sezony je poctivá práce kluků v obraně i v útoku. Přes léto proběhlo hodně změn, přišlo pár nových kluků. Jak je vidět, tak se to vyplatilo,“ říká brankář Václav Volf, který odchytal oba duely. V sobotu Chomutovské prověří řetenická Perla, která před týdnem porazila ústeckou Comu, vítěze předchozího ročníku.

„S Perlou to bude jiný oříšek. Ale věřím, že když nebudeme vymýšlet blbosti a hrát to svoje, tak nejsme bez šance,“ říká kapitán Wolves Ondřej Holl.

Podle Volfa je důležité hlavně to, že mužstvo dává góly. „Sezonu co sezonu jsme se střelecky trápili, to dost často rozhodovalo. Teď to tam padá, navíc všichni poctivě makají jako jedna smečka,“ přidává svůj názor.

Chomutovu pomohly posily, které se vedení klubu podařilo získat z vyšších soutěží. „Do kabiny noví kluci zapadli skvěle. Jsou to stejní vocasové jako my, tak to funguje,“ usmívá se Holl.

S Perlou hraje Chomutov doma. První buly padne v sobotu v 11 hodin.