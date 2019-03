Stav série, která se hraje na tři vítězství, je momentálně vyrovnaný 1:1, jeden z celků tak teoreticky může slavit v neděli večer postup. Pokud zvládne Ústí nebo Chomutov oba duely, postoupí do semifinále.

Sobotní duel rozehrají oba celky ve Sportcentru Sluneta ve 20 hodin, úvodní buly nedělního zápasu je naplánováno na pátou odpolední. „V obou zápasech v Chomutově nás přijela podpořit velká část fanoušků. Věříme, že v domácím prostředí jich přijde ještě víc a budou naším šestým hráčem,“ přál si před domácím dvojzápasem kapitán Ústí David Stummer.

BRATROVRAŽEDNÝ SOUBOJ SEMERÁDŮ

První utkání vyhrál Chomutov 5:3, ve druhém však poměrem 8:3 dominovalo Ústí. Kromě 11 branek viděli diváci také 14 vyloučených hráčů. „Není to úplně obvyklé, ale dokládá to, jak je celá série vyhrocená,“ řekl Stummer. Za Chomutov nastupují tři bývalí hráči Ústí, Šafařovský, Stibor a Vojtěch Semerád. Ten má v Ústí bratra Dana, jde tak doslova o bratrovražedný souboj.

„Plánovali jsme samozřejmě doma udělat hned na začátku série dvě výhry, ale to se bohužel nepovedlo,“ hodnotil trenér Chomutova Jakub Šimek. „Soupeře hodně podržel brankář. Nikde není psáno, že se nemůžeme teď prosadit o víkendu v Ústí, určitě tam pojedeme připravení a uvidíme po víkendu, na co to bude stačit,“ dodal směrem k duelům v Ústí.

„Musíme se odrazit od druhého zápasu v Chomutově a především zlepšit přesilovky. V základní části rozhodl domácí duel a celá série se nehraje v rukavičkách,“ hledal klíč k domácímu úspěchu Stummer. „Ačkoliv to bude těžké, musíme udržet disciplínu a zároveň využít přesilovky, které nám soupeř nabídne,“ dodal na závěr ústecký lídr s číslem třináct.