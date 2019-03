Vynikající forma mu pak zajistila také stříbrnou příčku a titul vicemistra roku 2019 v obřím slalomu. Úspěch je to o to záslužnější, že mezi stejně starými závodníky talent z Krušných hor výrazně vyčnívá. S o rok starším Štěpánem Kroupou, který Markovi těsně podlehl v boji o titul ve slalomu, přičemž v obřím slalomu si pozici vyměnili, navíc ostatním soupeřům výsledným časem výrazně odskočili.

Letošní sezonu završil Český pohár Nokian Tyres – Mistrovství ČR žactva 2019, jel se ve dnech 10. a 11. března ve Špindlerově Mlýně na sjezdovce Stoh. Markovo skvělé vystoupení přetavené do dvou nejcennějších kovů v technických disciplínách ale nebylo dílem náhody. Opíralo se totiž o výborné výsledky v celé sezoně, jež vyústily ve stříbrnou příčku v celkovém hodnocení seriálu závodů žákovské kategorie.

„Vzhledem k tomu, že ve své kategorii závodím s o rok staršími soupeři, neměli jsme na začátku sezony výrazné ambice. S tátou jsme mluvili o tom, že každé umístění na republikových závodech do 10. místa bude dobré, umístění do 5. místa skvělým výsledkem a bedna senzací. O to víc mě letošní titul mistra ČR ve slalomu těší. Byl to opravdu tuhý boj,“ zhodnotil Marek Müller vydařenou sezonu.

V letošní sezoně byl i velkou oporou reprezentačního žákovského týmu. V prestižním závodě smíšených šestičlenných družstev kategorie U16 Hahnenkamm Junior Race na konci ledna v rakouském Kitzbühelu vybojovali naši reprezentanti v silné konkurenci alpských zemí skvělé čtvrté místo.

Marek je členem lyžařského oddílu M-ALGO team a hostuje v Racing Team Záhrobský, který je nejlepší tuzemskou skupinou v žákovské kategorii s důrazem na kvalitu tréninků a profesionální přístup. Jeho členové se pravidelně umísťují na stupních vítězů. Tým vede trenér žákovské reprezentace Petr Záhrobský mladší. Bratr bývalé úspěšné české alpské lyžařsky Šárky Strachové byl sám dlouholetým reprezentantem ČR, sedminásobným mistrem ČR a několikanásobným evropským šampionem. Zúčastnil se tří zimních olympijských her a šesti mistrovství světa. Vedle trenérské práce zastává také funkci technického delegáta Mezinárodní lyžařské federace (FIS).

Jan Foukal