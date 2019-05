Daniel Fokt je důležitou postavou Florbalu Chomutov, jeho minulosti i současnosti. S výjimkou jedné sezóny strávené v Kadani oblékal dres našeho klubu dlouhých třináct let. Od roku 2006 odehrál v součtu mládežnických i dospělých kategorií v chomutovském dresu téměř 500 utkání a připsal si více než 770 kanadských bodů.

Osmadvacetiletý forvard byl u všech důležitých momentů, které se v historii klubu odehrály. Nechyběl u postupu dorostu do čtvrtfinále play off v roce 2008, u postupu juniorů i mužů do druhé ligy v roce 2010, byl důležitou postavou při postupu do Národní ligy v roce 2014 a konečně po svém návratu z Kadaně výrazně pomohl i k postupu do první ligy v roce 2017.

„Danovo rozhodnutí je samozřejmě pro tým ztrátou a mě osobně velmi mrzí, protože byl jedním z posledních, kteří to se mnou táhli celých těch 13 let od mého nástupu v roce 2006. V kontextu osobních, zdravotních i pracovních důvodů ho ale naprosto chápu a věřím, že se jedná jen o konec na vrcholové úrovni a že i nadále bude součástí našeho klubu, byť třeba jen v sestavě béčka. Za vše, co pro chomutovský florbal udělal, patří Danovi velký dík!“ říká hlavní trenér týmu Martin Bocian.

