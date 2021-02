„Přesvědčila jsem se, že překážky jsou nevyzpytatelné!,“ řekla teprve dvacetiletá atletka z Chomutova, která závodí za pražský USK.

Štolová byla do víkendu nejrychlejší Češkou nad překážkami ve všech sedmi letošních závodech. A formu potvrdila i v rozběhu, kdy se blýskla třetím nejrychlejším časem v historii šampionátu 8.17 (osobák má 8.12). Ve finále ale o neporazitelnost přišla. Štolová skončila druhá v čase 8.30. Skalp obhájkyně titulu si připsala Helena Jiránková (8.22), která si vzala zlatou medaili zpět po dvou letech. „Ve finále se mi už od samého začátku nedařilo a vezlo se to se mnou až do konce,“ řekla svržená šampionka, jejíž porážka přišla v ten nejnevhodnější moment.

Úsměv z tváře ale sympatické blondýnce nezmizel. „Finále bylo nabité a mohlo to dopadnout klidně ještě jinak,“ uvědomuje si. „O to víc si vážím stříbrné medaile.“

Štolová už vyhlíží premiéru na březnovém mistrovství Evropy v polské Toruni (4. – 7. 3.). „Republikovým šampionátem to pro mě nekončí! Ten největší vrchol teprve přijde a už se neskutečně těším!,“ vzkázala sprinterka, kterou loni připravila o debut na kontinentálním šampionátu pandemie koronaviru.