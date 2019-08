Chomutovský hokejbalový celek Wolves se chystá na novou sezonu. V nedělním přípravném utkání prohrál na svém hřišti se svým tradičním rivalem z Kadaně 1:4.

Mužstvo Wolves Chomutov | Foto: Wolves

Wolves se vzfali účasti v 2. Národní hokejbalové lize, v nastávajícím ročníku zkusí oblastní soutěž. To jejich soupeř, kadanští Panthers, by se v nové sezoně chtěli v "národce" podívat do play off, které jim na jaře těsně unilo.