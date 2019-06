Most - Výrazný prostor pro své vyžití dostanou při závodním víkendu OMV Maxxmotion NASCAR Show, který hostí mostecký autodrom o víkendu 29. a 30. června, nejmenší návštěvníci. Vedle programu na dopravním hřišti, kde si děti mohou zdarma zapůjčit kola, koloběžky i odrážedla, zúčastnit se her a soutěží o zajímavé ceny, vyřádit se na skákacích atrakcích, bude lákadlem zejména originální Hot Wheels zóna zaměřená na populární a již řadou generací chlapců oblíbené angličáky.

| Foto: Autodrom Most

Závodní víkend NASCAR se blíží. | Foto: Autodrom Most

Zóna bude v provozu v sobotu i v neděli od 09:00 do 17:00 na plochách polygonu a nabídne celou řadu aktivit. „Chlapci, ale i děvčata se mohou těšit na angličáky všeho druhu a velikostí, budou mít k dispozici herní stoly s dráhami, originální dráhu si mohou i sami postavit. Pokusíme se také o rekord ve shromáždění co nejvíce angličáků na jednom místě, děti si mohou zahrát v xbox zóně hru forze. Čekají je soutěže a worskshopy s animátory, mohou se nechat zvěčnit ve fotokoutku. Každý malý návštěvník Hot Wheels zóny si navíc odnese malý dárek,“ vyjmenovala eventová manažerka společnosti AUTODROM MOST Michaela Rosenkranzová.