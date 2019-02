Prestižní anketa jde tak do svého krajského finále, které se uskuteční v pondělí 25. března v Severočeském divadle v Ústí nad Labem od 18 hodin.

Na výběru z nominací nejlepších sportovců všech sedmi okresů kraje se kromě odborné komise podílí i čtenáři Deníku, kteří hlasují pomocí vystřiženého kuponu z novin na adresu okresního Deníku. Čtenáři mají možnost hlasovat do 8. března.

Slavnostní večer v prostorách ústeckého divadla bude okořeněn přítomností těch nejlepších českých hvězd v individuálních i kolektivních sportech. Celá akce je koncipována jako společenská a součástí je tradiční doprovodný kulturní program.

Dospělí – jednotlivci

Petr Bartůněk (plavání, Ústecká akademie plaveckých sportů)

1. místo MČR na 50 m prsa (zima) a 2. místo MČR 50 m prsa (léto), po úspěšné 20leté kariéře ukončil sportovní činnost.

Fabiana Bytyqi (box, Boxer at SES-Boxing-Team Czech Republic)

Nedávno 23letá boxerka s přezdívkou Andělská pěst zaznamenala v roce 2018 další úspěchy, tím největším je titul mistryně světa organizace WBC.

Adéla Citová (aerobik, Juniorský fitness klub Louny)

Dokázala zvítězit na světovém šampionátu v nejprestižnější kategorii singl ženy, zlato získala také na MČR. Na ME vybojovala stříbro. Byla také součástí tria, které vyhrálo MČR a ME, druhé bylo na MS.

Tomáš Franta (plavání, TJ Slávie Chomutov)

Nejlepší český znakař, účastník ME v Glasgow, kde skončil 12. na 100 m znak, držitel pěti českých rekordů, mistr ČR. Třetí v anketě Plavec roku v ČR. Na MS v Číně 21. na 100 m znak a 22. na 200 m znak.

Roman Habásko (psí spřežení, Podbořany)

Podbořanský musher za polárním kruhem opět potvrdil, že patří do evropské špičky. V roce 2018 dokončil Finnmarkslopet – nejnáročnější klání psích spřežení v Evropě. Po čtyřech a půl dnech a 567 kilometrech dorazil do cíle. Vyhrál Šediváčkův long. Na ME ve sprintu bez sněhu dojel 4., na ME v dlouhých tratích, také bez sněhu, získal 1. místo. Dvakrát také získal titul mistra republiky.

Pavel Jezdinský (zápas, SO Zápas Teplice)

Mistr ČR v zápase řeckořímském ve váze do 87 kg a stříbrný na MČR v zápase ve volném stylu ve váze do 79 kg.

Filip Kramár (volejbal, SK Volejbal Ústí n. L.)

Kapitán družstva hrající extraligu ČR. Nejužitečnější a nejvíce bodující hráč uplynulé sezony v celé extralize ČR.

Simona Kubová (plavání, TJ Slávie Chomutov)

Pod dívčím jménem Baumrtová mnohonásobná vítězka ankety v kraji, Plavkyně roku v ČR, česká rekordmanka, mistryně republiky. Na posledním ME obsadila 7. místo na 50 m znak, překonala v roce 2018 jeden český rekord, celkem jich drží osm! Na MS v Číně sedmá na trati 100 m znak, tři desetiny vteřiny od medaile, dvakrát sedmá na MS ve štafetě.

Adam Lacko (motorismus, Buggyra Racing Roudnice)

Vicemistr Evropy v závodech tahačů.

Jan Landa (házená, HK FCC Město Lovosice)

Člen reprezentačního celku mužů ČR, účast na ME 2018 v Chorvatsku – vyrovnání historicky nejlepšího umístění samostatné české reprezentace.

Jakub Langhammer (triatlon, Krušnoman Triatlon Team Litvínov)

Dva roky bojuje mezi profesionály a loni poprvé pronikl mezi nejlepší do TOP 3. Povedlo se mu to při olympijském triatlonu na závodě Black Arrow Express 5150 Triathlon Subic Bay.

Jiří Motl (házená, HK FCC Město Lovosice)

(Opět) nejlepší střelec házenkářské Extraligy mužů (203 branek).

Dominika Müllnerová (házená, Dámský házenkářský klub Baník Most)

Stálice a ikona mostecké ženské házené. Má šest českých titulů, zlato z Challenge Cupu, zlaté medaile z Českého poháru. Byla před devíti lety u toho, když Most postupoval do elitní soutěže. Je v mosteckém týmu jednou z nejúspěšnějších hráček a navíc si už dlouhé roky drží vysoký standard a je výraznou oporou týmu.

Radek Porcal (fotbal, FK Varnsdorf)

Na podzim jednoznačně velká opora Varnsdorfu. Vychytal devět nul, v této statistice vévodí druholigovým brankářům.

Barbora Procházková (in-line alpine slalom Lyžařský klub Jirkov)

Trenér Tomáš Procházka. 2. místo na MS v obřím slalomu, 2. místo na MS v kombinačním závodu, 3. místo na MS ve slalomu. Mistrovství Evropy: 2. místo v týmové soutěži, 4. místo v paralelním slalomu. Mistr České republiky v obřím slalomu a vice-mistr ČR ve slalomu. Český pohár celkově 2. místo, Světový pohár celkově 15. místo. 1. místo na East Evrope open, vícemistr Slovenské republiky ve slalomu.

Tak jsme vyhlašovali sportovce Ústeckého kraje loni:

Hakim Saleh (atletika, AK Bílina)

Účastník prestižního mítinku Zlatá tretra, stříbrný na Akademickém MČR v běhu na 800 m. Oblékl i reprezentační dres, na mezistátním utkání v Krakově doběhl na trati na 800 metrů čtvrtý.

Ondřej Šiška (basketbal, BK Armex Děčín)

Jako hlavní rozehrávač BK Armex Děčín se dokázal prosadit i jako vynikající hráč 3 na 3, kde byl vyhlášen basketbalistou roku a v příštím roce by se mohl poprat o postup na olympijské hry.

Michal Trávníček (lední hokej, HC Verva Litvínov)

Výrazná osobnost a kapitán hokejového Litvínova před pár týdny oslavil 1000 zápasů v extralize. V historii soutěže je Trávníček teprve 15. hokejistou, který takovou porci zápasů zvládl.

David Vencl (freediving, Teplice)

Teplický potápěč byl druhý na republikovém šampionátu a pátý na mistrovství světa. Opět vylepšoval rekordy.

Ondřej Vít (nohejbal, NK Žatec)

Opora žateckých nohejbalistů vybojovala dvě zlaté medaile na MS (singl, trojice). Na MČR v singlu skončil na 3. místě.

Adam Zdobinský (karate, Sport Relax Děčín)

V kata týmech se stal mistrem Evropy JKA, vyhrál také akademické MČR v Grapplingu, na MČR JKA pak bral čtvrté místo.

Dospělí – kolektivy

AK Bílina (atletika)

Bílinské ženy, mnohé věkem ještě žákyně či dorostenky, suverénně vyhrály svou skupinu druhé ligy. Tým se opíral o zkušenou Venuši Žitnou a všestranné atletky Kláru Francouzovou a Kateřinu Šilerovou. Vyhrál hned tři kola ze čtyř.

BK Armex Děčín (basketbal)

Válečníci se v sezoně 2018 umístili na 5. místě v NBL a na 4. místě v Českém poháru. Letos zatím děčínští basketbalisté dlouho okupovali druhé místo, v prosinci byli v top nejlepší trojce.

BK Chomutov – ženy (basketbal)

Nově sestavené družstvo si v minulé sezoně výborně vedlo ve 2. lize, kde skončilo čtvrté ve finálové skupině, na podzim bez porážky 2. ligu vedlo.

BK Sluneta Ústí n. L. (basketbal)

Basketbalisté Ústí prožili skvělý závěr loňské sezóny, ze sedmého místa po základní části trápili ve čtvrtfinále giganta z Pardubic, rozhodovat musel až sedmý duel

DHK Baník Most (házená)

Nejúspěšnější házenkářský celek v zemi. V loňském roce Mostečanky ovládly MOL Ligu, vyhrály Český pohár, vybojovaly český titul a dostaly se do jarní fáze Evropského poháru EHF. Jde o jednu z nejlepších sezon v historii klubu.

Juniorský fitness klub Louny (aerobik)

Trio ve složení Eliška Martinovská, Karolína Jánská a Adéla Citová bylo první na mistrovství ČR a Evropy, druhé na mistrovství světa.

HK FCC Město Lovosice (házená)

Házenkáři, kteří obsadili 4. místo v extralize mužů v sezoně 2017/2018 a také 4. místo v Českém poháru mužů.

Mládež – jednotlivci

Jakub Drnec (vzpírání TJ VTŽ Chomutov)

Trenér František Filip, 1. místo na MČR juniorů do 20. let, 2. místo na MČR juniorů do 23. Let, 6. místo na MČR mužů. 3. místo na MVC v Rakouském Lochenu a Ranzhofenu.

Kamila Javorková (plavání, Plavecký klub Litvínov)

Je až neskutečné, co litvínovská plavkyně loni dokázala, má 11 cenných medailí a sedm titulů mistra republiky.

Vilém Kukačka (rychlostní kanoistika, TJ Chemička Ústí n. L.)

18letý závodník, člen juniorského reprezentačního družstva ČR a SpS ČR. 2. místo v Českém poháru v kategorii K1 juniorů, 1. místo MSJ (Plovdiv) na K4 500 m a 2 místo na K2 1000 m, 2. místo MEJ (Auronzo) na K2 1000 m, 1. místo MČR na K2 5 km, 1. místo na K2 1000 m a 3. místo K4 500 m jři + muži.

Lenka Masopustová (kickbox, SK Kickbox ASK Lovosice/TJ Bohušovice nad Ohří)

MS v kickboxu WKU Řecko 2018 – 1. místo lightcontact juniorky 65 kg, 1. místo kicklight juniorky 65 kg, Mistrovství světa bojových umění WTKA Itálie 2018 – 1. místo lightcontact juniorky 60 kg, 1. místo kicklight juniorky 60 kg. V podstatě vyhrála všechny vrcholné akce v kickboxu tohoto roku, Národní pohár, MČR, MS a Světové hry.

Lucie Nesnídalová (vodní slalom, Lokomotiva Žatec)

Vybojovala individuální bronz na juniorském MS, v hlídkách byla čtvrtá. Na ME v hlídkách získala zlato, v individuálním závodě dojela pátá. Na MČR dojela na stříbrné pozici.

Kateřina Zárubová (kanoistika, TJ Kajak Děčín)

Juniorská mistryně Evropy K4 na 500 m, sedmé místo na MEJ K1 500 m, páté na MSJ K4 500 m, třikrát čtvrtá na Závodě OH nadějí K1 500 m, K2 200 metrů, K2 500 m, mistryně ČR.

Věra Zemanová (judo, SK Pro Sport Teplice)

Juniorská závodnice potvrdila na pražském kole světové tour svou extratřídu. Ziskem zlaté medaile navázala na předchozí úspěchy a po 13 letech se stala první českou judistkou, která na pražském turnaji světové juniorské tour ukořistila zlato!

Mládež - kolektivy

FC Baník Chomutov U17 (futsal)

Mistr 1. české futsalové ligy do 17 let, kdev posledním ročníku za sebou nechali zvučné soupeře jako např. Sparta Praha, Slavia Praha, ERA-Pack Chrudim. Vítěz Final FOUR 2018.

FK Teplice (fotbal)

Juniorka FK Teplice získala na jaře historický titul pod vedením Stanislava Hejkala. Do nové sezóny vstoupila opět výborně, ale závěr se jí nepodařil a přezimuje na sedmém místě.

Florbal Ústí (florbal)

Vicemistr ČR ve své kategorii, v loňské sezoně 4 hráči dorosteneckého týmu oblékli dres juniorské reprezentace, 3. místo na mezinárodním turnaji Czech Open.

Mostecký fotbalový klub (fotbal)

Přípravka ročníku 2011 dominovala v rámci Krajského přeboru Ústeckého kraje. Tým nepoznal na jaře přemožitele, patří do špičky v rámci ČR. V roce 2018 byli mladí talenti třetí na velkém mezinárodním turnaji Zelen Cup Junior, kde přehráli týmy z Polska i ČR, např. Jelénia Gora, Slovan Liberec nebo Slavii Praha. Jako jediný mostecký tým napříč kategoriemi postoupil přes kvalifikační turnaje do republikového finále Ondrášovka Cupu mezi 24 nejlepších týmů v ČR, který se bude konat v červnu v Chomutově. Dále je přípravka vítězem prestižního turnaje v Plzni, kde za sebou mostečtí nechali i domácí plzeňskou Viktorku.

Stadion Louny (cyklistika)

Lounské naděje v cyklokrosu, na silnici a na dráze posbíraly celkem 20 medailí z republikových šampionátů. Šest kovů bylo zlatých, sedm stříbrných a sedm bronzových.

TJ Kajak Děčín (kanoistika)

34 medailí z ČR, šest závodníků je ve Sportovním centru mládeže, pět jich je v juniorské reprezentaci.

Veslařský klub Slavoj Litoměřice (veslování)

Dorostenci, mistři ČR ve sprintu v párové čtyřce, posádka ve složení Matouš Bělohlávek, Adam Landa, Matěj Hanzík, Matyáš Kynšt.

Trenér

Roman Eckert, Petr Thiel (plavání, UAPS)

Úspěšná trenérská dvojice Ústecké akademie plaveckých sportů, svěřenci získali 66 medailí z MČR – 16krát titul mistra ČR, 22krát 2. místo, 28krát 3. místo a celkové 4. místo v extralize plavání družstev.

František Filip (vzpírání, TJ VTŽ Chomutov)

Dlouholetý trenér chomutovských vzpěračů dokázal se svými svěřenci získat řadu významných ocenění. Aktuálně trenér juniorského mistra ČR Jakuba Drnce.

Stanislav Hejkal (FK Teplice, fotbal)

Na jaře dovedl juniorku k historickému mistrovskému titulu, pak si odskočil do skautingu pražské Sparty, aby během podzimu mohl pozvednout i teplické prvoligové áčko.

Pavel Charvát, Tomáš Tonder (kanoistika, TJ Kajak Děčín)

Jejich svěřenci získali 23 medailí z MČR.

Lukáš Kroc (badminton, Super Stars Most)

Úspěšný mostecký trenér a popularizátor badmintonu, jehož svěřenci jsou vidět po republice a daří se jim také v zahraničí.

Vít Masopust (kickbox, SK Kickbox ASK Lovosice/TJ Bohušovice nad Ohří)

Trenér velmi úspěšného týmu na MS WTKA/WKU v Řecku a Itálii, kde jeho svěřenci vybojovali celkem 19x zlato, 6x stříbro a 1x bronz, trenér úspěšného týmu na Světových hrách WMCA v Německu, kde jeho svěřenci vybojovali 6x zlato, 5x stříbro, 4x bronz, na MČR jeho tým vybojoval – 6x zlato, 7x stříbro, 6x bronz, World cup 2018 Budapešť – 4x bronz, 1x stříbro, Mezinárodní turnaj Prague open – 4x zlato, 2x stříbro, 1x bronz. Národní pohár v kickboxu – 11x zlato, 10x stříbro, 7x bronz. Osobní trenér mistrů světa Lenky Masopustové, Barbory Marešové, Sabiny Zelinkové, Michala Robouského, Jana Krpeše, Vítězslava Svobody, Ela Jafara a dalších úspěšných reprezentantů ČR.

Masters

Alexandra Adlerová (atletika, AK Bílina)

První na ME v Madridu v kladivu a břemenu, první na MČR v kladivu, břemenu a vrhačském pětiboji, titul mistrně Bavorska v kladivu, oštěpu a vrhačském pětiboji.

Václav Kapička, Oldřich Koza (beachvolejbal, SK Volejbal Ústí nad Labem)

Účastníci Světových her v Malajsii, kde vybojovali první místo ve všech vypsaných kategoriích, společně ovládli dvojice mužů, byli součástí také zlaté čtveřice v mixu, Koza ovládl s Proninovou i mix dvojic (Kapička skončil s Pokornou na 4. místě).

Lenka Königová (judo, SK Judo Děčín)

Superstar světového juda. Letos startovala na mistrovství republiky v Praze, ME v Glasgow a mistrovství světa v Cancúnu. Všechny tři turnaje vyhrála, a je tak úřadující mistryní světa, Evropy a České republiky.

Pavel Malý (basketbal BK Chomutov)

Křídlo nebo rozehrávač A týmu mužů, jeho dlouholetá opora a výborný střelec z trojkové vzdálenosti vede coby kapitán Levharty k postupu do 2. ligy.

Vladimír Slanina (sjezd na divoké vodě, TJ Lokomotiva Žatec)

Na světovém poháru ve Slovinsku dojel na debl kanoi na 5. místě, stejná pozice mu patřila v celkovém hodnocení. Na MČR vybojoval v soutěži družstev 3. místo.

Tomáš Zedek (biketrial, Slavoj Litoměřice)

Závodník v biketrialu ovládl v dubnu 2018 závod Evropského poháru v Terchové na Slovensku, zároveň zvítězil v několika dílech seriálu MČR a přeboru ČR a stal se celkovým vítězem přeboru ČR.

Zbyněk Zeman (triatlon, Krušnoman Triatlon Team Litvínov)

Úspěšný triatlonista litvínovského oddílu orientující se na dlouhé triatlony a duatlony.

Handicapovaný

Eva Datinská (atletika, TJ zdravotně postižených Nola Teplice)

Na berlínském MS byla druhá v kouli i v oštěpu.

Miloslav Malý (veslování, VK Paprsek Ústí n. L.)

Mentálně postižený sportovec, držitel českého rekordu v jízdě na veslařském trenažeru, 1. místo na MČR na čtyřce s kormidelníkem.

Miroslav Smrčka (plavání, Klub zrakově postižených sportovců ASK Lovosice)

Nevidomý plavec, který v roce 2018 získal na mistrovství Evropy v Dublinu dvě čtvrtá a jedno 5. místo.