Kariéru redaktora jsem odstartoval v roce 2005 jako zpravodaj pro oblast kultury a zdravotnictví. V té době si jsem si začal lehce zahrávat se sportem, který mi už nakonec zůstal. Deník je mým prvním zaměstnáním po studiích a na svůj první článek si vzpomínám velmi dobře, bylo to 1. dubna 2005 a šlo o hasičskou svodku, která tehdy dorazila do redakce faxem a měřila snad dva metry. Vybavuji si, že tehdy muselo hodně foukat, protože hasiči vyjížděli k popadaným kontejnerům.

Tři roky po nástupu do Deníku jsem se dostal ke sportu. Nejdříve jako záskok za kolegu na dovolené, pak už nastálo. Postupně jsem se zapracovával do lokálních sportovních akcí a zůstal v tom až do dnešních dnů. Užil jsem si tak postup házenkářek Mostu do nejvyšší soutěže, kde jsou dnes nejlepším celkem v republice.

Nikdy pak nezapomenu na rok 2015 a historicky první titul hokejového Litvínova, kdy jsem chrlil články takovým tempem, že jsem dva dny nespal. Pak jsem se ovšem prospal přímo v redakci. Jak o téhle práci rád říká: „Každý den je jiné dobrodružství.“

