Chomutov - Muži basketbalového klubu Levharti Chomutov jsou poslední krok od splnění cíle pro letošní sezonu. Pokud ve finále Severočeské ligy dvakrát porazí BK Teplice, postoupí do druhé ligy.

Chomutovští Levharti se chystají na vrchol sezony. | Foto: BK Levharti Chomutov

Tým i celý klub věří, že se to povede. K optimismu je vede fakt, že mužstvo, doplněné o několik hráčů se zkušenostmi z Kooperativa NBL, svou sílu dokazovalo po celou sezonu. V základní části soutěže vyhrálo všechny zápasy, a to vesměs vysokými rozdíly. Nejtěsnější vítězství bylo o 18 bodů, naopak postupem času se díky sehrání mužstva staly standardem trojciferné střelecké výkony. Sto a více bodů Levharti vstřelili v posledních deseti zápasech, a to včetně čtvrtfinálových proti Varnsdorfu a semifinálových s Mostem.