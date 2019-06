Pokud házenkářky uspějí v Lize mistrů, tak budou hrát na chomutovském zimáku

Most, Chomutov – Liga mistrů a Černí andělé? Je to možné! Mostecké házenkářky jako vládkyně posledních let v Čechách si možná sáhnou na svatý grál. Jsou totiž v kvalifikaci o Ligu mistrů.

Mostecké házenkářky jako sedminásobné mistryně ČR. | Foto: DENÍK/Edvard D. Beneš

Mostečanky jsou v kvalifikační skupině o snovou soutěž, kterou nikdy nehrály. V základní skupině je 15 týmů a o šestnácté místo teď Černí andělé svedou boj s dalšími třemi celky jako jsou španělská Rocasa Gran Canarie, srbský tým ZORK Jagodina či turecký Kastamou GSK. „Jsme ve skupině, kde je to opravdu hratelné. Není to tak, když to ve stylu fotbalu přeženu, hrát proti Barceloně či Realu Madrid. Šance na postup máme," říká šéf DHK Baník Most Rudolf Jung. Most se v minulých letech o házenkářskou Ligu mistrů několikrát neúspěšně pokoušel. Čím letos uspěl? „Nevyhovuje naše hala, která nemá kapacitu a hlediště z obou stran. Nahlásili jsme zimní stadion v Chomutově, který je naprosto vyhovující a je připravený i na takové sporty jako je házená," doplnil Jung.

Autor: Václav Veverka