Buggyra oznámila velké plány na tiskové konferenci. „Globální situace nám nabídla spoustu času, který bychom jinak neměli. Mohli jsme se věnovat akademii, hodně jsme testovali v Mostě nebo ve Francii a do hloubky jsme se mohli věnovat i dalším projektům. Ekonomická situace není růžová jako u všech, ale snažili jsme se ze situace vytěžit maximum,“ řekl majitel týmu Martin Koloc.

„Pandemie nám přípravu komplikovala, proto jsme při testování byli třeba i na letišti v Panenském Týnci,“ přidal šéf instruktor David Vršecký..

Hlavním cílem Buggyry jsou nyní tahače. „I s dalšími seriály nás nyní čeká osm závodních víkendů za sebou a několikrát budeme mít tři týmy na třech okruzích,“ podotkl pro agenturu ČTK Koloc a poukázal i na starty v seriálech vozů Gran Turismo či formulí. „V Mostě chceme zadělat na dobrý výsledek do sezony. Každý jezdec má jiné úkoly. Nejvíce se očekává od Adama,“ řekl Koloc.

Lacko loni obsadil celkově třetí místo v ME, i letos bude mít k dispozici vylepšený tahač s novým označením DV50 podle šéfkonstruktéra Davida Vršeckého. „Mám za sebou nejdelší pauzu v kariéře, nezávodil jsem jedenáct měsíců. Už se těším a jsem rád, že se začne v Mostě. Je to zpestření pro všechny,“ řekl Lacko, jenž kvůli viru na čas uvízl ve Španělsku.

Dlouhé přestávky se s ohledem na množství zkušeností nebojí. Jak na tom je v porovnání s konkurencí, to ale pozná až po úvodních měřených trénincích. „Po testech jsme spokojeni. Konkurence ale také hodně testovala a teprve uvidíme, jak bude rychlá,“ uvedl evropský šampion z roku 2017.

Calveta čeká premiérová sezona v Buggyře a měl by pomoct zejména sbíráním bodů do týmového hodnocení. Ve virtuálním kontinentálním mistrovství ale letos obsadil třetí místo a chce být úspěšný i na skutečné trati. „Vždy chci vyhrát, ale i s třetím místem v Mostě bych byl samozřejmě spokojený. Máme za sebou nějaké testovaní a věřím, že to bude dobré,“ uvedl pro ČTK Calvet.

Kolocová přiznala, že je před premiérovou v ME nervózní, otec je ale v klidu. „Já mám o všechny větší strach v normálním provozu. Na dráze jsou konfrontováni s profesionály,“ dodal Koloc.