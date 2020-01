Turnaj ve futsalu středních škol vyhráli borci z Kadaně

Do letošního ročníku se přihlásilo osm týmů a byly rozlosovány do dvou skupin. Turnaj nabídl kvalitní futsal už v zápasech ve skupinách. Dva nejlepší týmy ze skupiny postupovaly do semifinále turnaje, další týmy si zahrály rovnou zápas o celkové umístění.

Na snímku je vítězný tým futsalového turnaje středních škol Chomutovska SPŠ a OA Kadaň. | Foto: Ladislav Chlíbek