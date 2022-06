„Je to pecka, sice jsem na tom nikdy nestál, ale jede to rychle, a když se na tom člověk dokáže po chvíli postavit, tak je to super pocit, jako když letíš nad vodou,“ byly první pocity cyklisty Vakoče, který ze silnice přesedlal na horská kola a začalo se mu v nové sezoně dařit.

„Dneska ráno jsem byla na fyzických testech a jsem docela vyřízená, myslím, že jsem slušně nalokaná,“ smála se Kučerová, která v závodu vypadla v semifinále, ale po několika tréninkových jízdách už byla schopna jet ve stoje a mít zatáčky pod kontrolou. „Jen na ten frontside mi ta zatáčka moc nejde,“ smála se čerstvě třiatřicetiletá trojnásobná účastnice olympijských her.

Dovednosti na vodě prokázal Roman Vojtek, který se tomuto sportu věnuje už třetím rokem a je na dráze v Třebouticích častým hostem. „Docela jsem tomu propadl,“ přiznal. Nejlépe ale jezdí na jetsurfu Tomáš Kraus, který s kamarádem Jiřím Tichým vede v Třebouticích také akademii pro širokou veřejnost. „Moc mě to baví, bohužel toho mám hodně a dostanu se sem maximálně třikrát týdně," povídal poté, co na vodě předváděl ostré zatáčky v plné rychlosti či skoky na vlnách.

Kateřina Šalandová věří, že se jí podaří postavit tým a sehnat dostatek financí na to, aby mohla být při premiéře svého sportu na OH v Paříži. „Udělám pro to všechno. Bude důležitá letošní a hlavně příští rok, aktuálně jsem 40. ve světovém žebříčku, bude potřeba být do dvacítky,“ plánovala Šalandová.

Jetsurfing ji moc bavil. „Zpočátku to bylo složitější, ale když si to člověk osahá a začne mu to jít, tak je to perfektní zábava a moc mě to bavilo,“ doplnila.

TIBOR ALFÖLDI