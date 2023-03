Počasí sice nebylo úplně jarní, ale pro běžce to problém nebyl. Trať v parku u Dobroměřic byla suchá a jako vždy pořadateli perfektně připravená.

Jako první do závodu odstartovali úderem deváté chlapci nejmladší přípravky, ne které čekalo 200 metrů, stejně, jako na stejně staré dívky. Po nich následovaly další kategorie podle časového plánu. Na půl desátou připravili pořadatelé závod pro skřítky s rodiči. Na ty čekala trať v délce 100 metrů. Nejmladším skřítkem byla Viktorie Šímová, které byl jeden rok a dva měsíce.

Před závodem dorostenek, který se běhá jako Memoriál Lucie Náprstkové, si pořadatelé i startující připomněli tuto atletku minutou ticha a kyticí, kterou položili na startovní čáru. Do závodu dorostenek na 2 300 metrů odstartovaly pouze čtyři závodnice. Pro suverénní prvenství si doběhla Ema Kučerová z ASK Lovosice časem 9:02 minuty. Po dorostenkách se na trať vydaly všechny kategorie žen včetně veteránek. Nejrychlejší ženou v cíli byla Anežka Křížová z TJ VTŽ Chomutov, která zvládla 3 400 metrů dlouhou trať za 12:48. minuty.

ANKETA: Kdo bude nejoblíbenějším fotbalovým klubem Ústeckého kraje? Hlasujte!

Hodně vypjatý byl závod mílařů na 2 300 metrů, kde se bojovalo na ostří nože. Cílem jako první prolétl Dan Kačur z ASK Lovosice v čase 7:07 minuty. Jen o dvě sekundy za ním doběhl Radek Letocha z AK Bílina. Právě na jeho nesportovní chování a ostré lokty na trati si pozdější vítěz hodně stěžoval.

Po mílařích již byl na programu poslední závod. V něm startovali nejen muži hlavního závodu, na které čekalo sedm okruhů v délce 7 800 metrů, ale i všechny veteránské kategorie.

Na startu nechyběl nestárnoucí Ervin Beshir z SK Zdice, který doběhl ve své kategorii mužů do 59. let druhý. Vítězem hlavního závodu mužů se stal Oto Ottenschläger startující za 2BWinner Team časem 26:20 minut. S dvouminutovou ztrátou doběhl jako druhý Martin Lázna z BK Louny. Na Ondřeje Kocourka z pořádající ASK Elna Počerady zbyla bramborová medaile.

Bomba! Levhartice jsou šampionkami evropské basketbalové ligy

„Vidět vaše usměvavé tváře a úsilí, které jste věnovali do zdolání tratě bylo nabíjející,“ říkal po závodech účastníkům ředitel závodu Radovan Šabata.

Běželo 194 lidiček. Mezi nimi nejmladší snad budoucí atletka, které byl rok a dva měsíce. Nejstarší startující byla Maruška Polívková z Duchova, která letos oslaví 84. narozeniny. Ráno se na nás byl podívat zakladatel závodu pan Josef Frolík a z toho jsem měl velikánskou radost. Počet lidí se opět blížil k 200 účastníků což je po Covidové uzávěře pěkné číslo. Velmi nás pořadatele potěšila početná skupina startujících žen i veteránů a ročníky na startu s čísly 1937 a 1939 byli pro pořadatele velmi motivující. Start Karela Červenky z Hory Svaté Kateřiny ročník 1941 dva měsíce po operaci nádoru mozku nemám slov. Řekl nám, že nás chtěl ještě vidět. Ráno bylo počasí přívětivější k polednímu začalo od řeky foukat, ale zvládli jsme to. Dík všem dobrovolníkům za pomoc a podporu. Bez ní by to již při našich akcí nebylo možné dělat. Všem účastníků patří velké poděkování za výkony i pomoc,“ doplnil Šabata.

Další velkou výzvou pro pořadatele je další podnik s dlouholetou tradicí, Memoriál Karla Raise. Tento závod na 15 km z Počerad do Loun má své místo v atletickém kalendáři na 6. května a bude to již 32. ročník.

Jaroslav Tošner