Příbram dosavadní čtyři zápasy prohrála a je poslední, Radotínu s bilancí 1/3 zatím patří devátá příčka. To Chomutov je jen o skóre třetí, když všechny tři venkovní zápasy vyhrál. Ale pozor!

"Záleží na tom, s jakými týmy oba naši víkendoví soupeři hráli. Třeba Rokycany také ještě nevyhrály a my jsme je až po boji porazili jen o šest bodů," nepřipouští podcenění trenér Radek Holuša. Sám také ví, že hra jeho svěřenců má zkraje sezony daleko k dokonalosti. "Všechno to bylo hlavně ubojované, ještě si to musí sednout. Ale úterní pohár proti prvoligovým Litoměřicím jsme už hráli výborně, na to bychom chtěli navázat."

Trenér doufá, že diváků, kteří přijdou povzbuzovat nebo třeba jen ze zvědavosti, bude hodně. "Věřím, že nám pomůžou k vítězství. My se budeme snažit je zaujmout, aby nás povzbuzovali celou sezonu."

Levharti k oběma zápasům nastoupí v silném složení, kvůli zranění je delší dobu mimo hru Jakub Seifert a chybět bude tentokrát i Pavel Malý. Z juniorů jsou v nominaci Ondřej Kovář a Marek Dolanský.

Stanislav Král