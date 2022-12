Do starší kategorie 7.-8. třída se přihlásilo šest škol a byly rozlosovány do dvou skupin. Ve skupině A si nejlépe vedla ZŠ Březno a po dvou výhrách postoupila přímo do semifinále. Podobně se dařilo ve skupině B ZŠ A. Heyrovského Chomutov a jako vítěz skupiny se vyhnula také čtvrtfinále. V prvním čtvrtfinále přehrála ZŠ Strupčice ZŠ Písečnou Chomutov a v tom druhém rozstřílela ZŠ Na Příkopech Chomutov ZŠ Zahradní Chomutov. V semifinále si poradila ZŠ Březno se ZŠ Strupčicemi a těsnou výhrou i ZŠ Na Příkopech Chomutov se ZŠ A. Heyrovského Chomutov.

FOTO: Tým Lokomotif opět pomáhal! Jubilejní ročník přinesl 157 tisíc

O páté místo se zahrávaly jen pokutové kopy a po nich má ZŠ Zahradní Chomutov páté místo, ZŠ Písečná Chomutov je šestá. V zápase o třetí místo nepadla žádná branka a rozhodovaly pokutové kopy. Lepší mušku měli hráči ZŠ A. Heyrovského Chomutov a brali bronzové umístění, ZŠ Strupčice čtvrté místo. Finále turnaje bylo dramatické a oba týmy předvedly kvalitní výkon. Do vedení se dostala ZŠ Březno, ale v závěru zápasu se ZŠ Na Příkopech Chomutov podařilo vyrovnat. A když již všichni očekávali další penaltový rozstřel, hráči ZŠ Na Příkopech Chomutov rychle rozehráli rohový kop a tři vteřiny před koncem hrací doby vstřelili vítěznou branku. Zlaté medaile má ZŠ Na Příkopech Chomutov a stříbrné medaile ZŠ Březno.

Turnaj řídili rozhodčí CHLMF Martin Jackl, Luboš Neumayer, Vladimír Novotný, časomíru hlídal Petr Schlögl a organizačně turnaj vedli Jiří Kupec a Pavel Nobst. Ceny předávali za OR AŠSK předseda Pavel Nobst a předseda CHLMF Jiří Kupec. "Velké poděkování patří všem, kteří se na přípravě turnaje a jeho hladkému průběhu podíleli. Odměnou jim byla radost ze hry a nasazení všech přítomných dětí. Všechny týmy dostaly ocenění v podobě sladkostí, pohárů, medailí a rozhodně se v předvánoční atmosféře turnaj vydařil a všem zúčastněným líbil," řekl za pořadatele Jiří Kupec.